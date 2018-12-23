北市刑大考績會決議換人 市警局高層卻因金主關說翻牌

(報系資料照)

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台北市刑大日前針對某位副隊長遭主管報調不適任現職，經市刑大召開考績會全體通過汰除調整為內勤職缺，事隔兩日卻忽然翻牌，市警局高層突然下令不准報調這名副隊長，經了解原來是副隊長找來外面金主向市警局高層關說，才強行要求市刑大撤銷全體考績委員決議，讓市刑大上下一片嘩然。

據了解，這名副隊長在北市刑警界任職許久，先前在某分局擔任警務員一職，就多次遭人檢舉行為不當，後參加甄選成為副隊長，進入台北市刑大任職，但因工作態度消極，因而被單位主管報調不適任。

台北市刑大大隊長葉超鴻慎重處理，經多次調查徵詢後，才同意召開考績會，由全體考績委員共同開會審查，結果全體委員無異議一致通過，將該名副隊長改調內勤警務員缺。

但事隔一日，市警局高層突然通知市刑大，原先市刑大考績會作成報調副隊長不適任一事作廢，市警局高層態度非常堅決。市刑大經暗中探查才得知，原來是被報調不適任的副隊長，得知自己保不住官位後，趕緊找了一名金主向市警局高層關說保官位，市警局高層才指使市刑大撤掉考績會決議。

據悉，偵查隊副隊長一職，享有副主管加給，以及一級刑事加給、以及全額超勤等待遇，如果轉調內勤警務員時，將損失不少薪給，因此，這名遭報調不適任的副隊長拼盡全力保住副隊長官位。

並且，市警局高層多次向下屬明示、暗示，可找外面金主來關說官位，遭報調副隊長知道要保官位，唯有此路可行，於是找了一名金主出面向市警局高層請託，成功保住副隊長一職。但由於報調該名副隊長不適任決議，是由市刑大全體考績委員一致通過，市警局高層硬是要市刑大收回決議，讓市刑大上下為之側目。

(中時 )

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