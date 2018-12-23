台中有氧循環賽 4分鐘抱走大型運動器材

拳擊教練王家駿、健身房教練巴巧婷勇奪男女組冠軍。（陳淑娥翻攝）

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拳擊教練王家駿以3分50秒勇奪冠軍。（陳淑娥翻攝）
健身房教練巴巧婷以4分24秒勇奪冠軍。（陳淑娥翻攝）
台中市某業者舉行有氧循環競賽，參賽者卯足全力拚了。（陳淑娥攝）
台中市某業者舉行有氧循環競賽，吸引許多民眾參賽及觀看。（陳淑娥攝）

為推廣全民健身運動，台中市某業者23日舉行有氧循環競賽，以CrossFit的綜合運動類型作為競賽項目，現場設有包括弧形無動力跑步機、風扇心肺划船機等5道關卡，最後由拳擊教練王家駿、健身房教練巴巧婷勇奪男女組冠軍，以短短近4分鐘時間，分別抱走價值6萬元的運動器材。

品瑞國際事業於石岡「品瑞健身器材展示中心」舉行「PINRAY 一起拼了」有氧循環競賽，競賽設有5道關卡，包括第1循環的300公尺弧形無動力跑步機、第2循環300公尺風扇心肺划船機、第3循環300公尺風扇車、第4循環300公尺虎臂飛輪車、第5循環20下深蹲，競賽規則以CrossFit的綜合運動類型作為競賽項目。

由於採不間歇並在規定組數下以最少時間完成，耗時最短者為優勝，許多參賽者瞬間完成5道關卡後，立馬躺在地上休息，活動除吸引許多人一較高下外，附近民眾也駐足觀看，最後由拳擊教練王家駿、健身房教練巴巧婷，分別以3分50秒及4分24秒勇奪冠軍，各自抱走價值6萬元的商用橢圓交叉訓練機或商用滑雪機一台。

品瑞國際事業表示，健身運動已成為現代人生活趨勢，希望透過有趣的運動競賽，舒緩民眾平日的壓力，由於競賽無需報名費，更準備精美報名小禮品，希望達到推廣全民健身運動的目標。

品瑞國際事業指出，公司打造的PINRAY健身器材品牌，更獨家總代理多項健身器材PR-888 PINRAY RACER FIT弧形無動力跑步機、PR-988 PINRAY虎臂機、METCON綜合體能設備等，專為各類型客戶提供健身房規劃設計與器材配置等服務，讓企業主以最優惠的投資獲得最大效益，為企業與消費者達到雙贏局面！

(中時 )

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