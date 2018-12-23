「飛」常讚！華信明年3月台中直飛馬尼拉

台中直飛亞洲首都航線再傳捷報！華信明年3月台中直飛馬尼拉。（盧金足攝）

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台中市府觀旅局長陳盛山即將卸任，仍積極奔走開發航線，嘉惠台中觀光業，繼11月21日台中直航金邊後，台中可望明年3月直飛菲律賓馬尼拉機場。

台中市推動「中進中出」國際旅遊模式再傳捷報，陳盛山表示，華信航空預定明年3月底開航台中國際機場到馬尼拉定期航班，每周一、四、六早上由台中起飛往馬尼拉，航程只要2小時，中午左右由馬尼拉起飛回台中，目前開航日期及票價正在最後核定中，可望明年初開賣，將可大量吸引菲律賓遊客到中台灣旅遊。

陳盛山說，爭取台中直飛亞洲各大首都城市一直是市府努力的目標，卸任前夕傳來台中開航馬尼拉的好消息，是服務台中市府卸任前最佳禮物，4年來市府已成功開拓日本東京、南韓首爾、越南河內、泰國曼谷、柬埔寨金邊等5國首都機場定期直飛航線，即將迎接馬尼拉第6個首都航點。

台中機場也引進越捷、泰越捷、虎航、德威等4家廉價航空，新增20個航點，亞洲首都航網漸趨完整。

觀旅局指出，大馬尼拉地區人口1200多萬人，台中直飛後，將吸引更多的菲律賓遊客到中台灣觀光旅遊，也更方便中台灣地區民眾來往菲律賓旅遊經商，中部菲籍移工新住民返鄉或親人來台也節省不少時間。

亞洲首都航線與3至5小時國際航網的完整建構，讓台中國際機場國際航班自2015年的每周70多班提升至115班，國際旅客更成長23萬人次。台中香港每天8班以上，台中東京天天飛。

此外，首爾每周6班，曼谷1周5班，金邊1周2班，越南胡志明與河內每周23班，加上馬尼拉1週3班，綿密多航班的國際航網，大幅提升中台灣國際入出境觀光旅遊便利性。

(中時 )

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