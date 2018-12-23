臭臉妹變開朗少女 家扶自立少年展出成長故事

2018年12月23日 16:26 中時 劉秀芬

參與家扶自立生活方案的少年，以相片、裝置藝術展現成長蛻變的過程，每個作品背後都是一個動人的故事。（劉秀芬攝）

17歲的慈慈以前動不動就生氣罵人，參加北台南家扶的自立生活方案後，蛻變成笑臉迎人的女孩，與她一樣曾經接受安置的13位自立少年，23日起於新營曬書店舉辦「尋找‧撿拾」自立少年成長時光旅程《2014~2018成果展》，展現他們成長的心情故事與作品。

據北台南家扶統計，每年因受虐或家庭因素必須進行家外安置的孩子約有近百位，為協助他們建立獨立生活的能力，家扶基金會自101年開始規畫家外安置少年的自立生活方案計畫，102年起陸續參與方案的成員約有40位，今天則有15位出席，帶來他們的作品與心情故事。

參與方案長達5年的慈慈說，參與方案而言不只是學習或玩，而是讓她重新相信世界的美好，也願意去付出。她已連續兩年參與「寄養兒少生活營」，用自己的生命故事去勉勵尚在安置的孩子。

同樣經歷人生無法抹滅痛苦記憶的小依說，其實以前很討厭參加活動，覺得是配合大人們去做一些無聊的事情，但在這裡很被尊重，不論困難或風雨，社工總是在旁陪伴。

參與家扶自立生活方案的少年，將5年來參與冒險治療團體、單車環島挑戰等等活動點點滴滴，以相片、裝置藝術展現成長蛻變的過程。「尋找‧撿拾」自立少年成長時光旅程《2014~2018成果展》即日起至108年1月20日於新營曬書店展出，非假日參觀預約請洽06-7223440社工蔣素儀。

(中時 )