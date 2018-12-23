臭臉妹變開朗少女 家扶自立少年展出成長故事

參與家扶自立生活方案的慈慈（右）、小依，蛻變成開朗少女。（劉秀芬攝）

友善列印
中時
參與家扶自立生活方案的少年，以相片、裝置藝術展現成長蛻變的過程，每個作品背後都是一個動人的故事。（劉秀芬攝）

17歲的慈慈以前動不動就生氣罵人，參加北台南家扶的自立生活方案後，蛻變成笑臉迎人的女孩，與她一樣曾經接受安置的13位自立少年，23日起於新營曬書店舉辦「尋找‧撿拾」自立少年成長時光旅程《2014~2018成果展》，展現他們成長的心情故事與作品。

據北台南家扶統計，每年因受虐或家庭因素必須進行家外安置的孩子約有近百位，為協助他們建立獨立生活的能力，家扶基金會自101年開始規畫家外安置少年的自立生活方案計畫，102年起陸續參與方案的成員約有40位，今天則有15位出席，帶來他們的作品與心情故事。

參與方案長達5年的慈慈說，參與方案而言不只是學習或玩，而是讓她重新相信世界的美好，也願意去付出。她已連續兩年參與「寄養兒少生活營」，用自己的生命故事去勉勵尚在安置的孩子。

同樣經歷人生無法抹滅痛苦記憶的小依說，其實以前很討厭參加活動，覺得是配合大人們去做一些無聊的事情，但在這裡很被尊重，不論困難或風雨，社工總是在旁陪伴。

參與家扶自立生活方案的少年，將5年來參與冒險治療團體、單車環島挑戰等等活動點點滴滴，以相片、裝置藝術展現成長蛻變的過程。「尋找‧撿拾」自立少年成長時光旅程《2014~2018成果展》即日起至108年1月20日於新營曬書店展出，非假日參觀預約請洽06-7223440社工蔣素儀。

(中時 )

「飛」常讚！華信明年3月台中直… 業者樂見九二共識下拚觀光 旅行…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。