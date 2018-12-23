業者樂見九二共識下拚觀光 旅行公會：陸客人數已漸回升

2018年12月23日 16:24 中時 李宜秦

新科高雄市長韓國瑜選前公開表態支持九二共識後，大陸也對其釋出善意，據了解，北京文化與旅遊局有意將訪台陸客配額恢復至馬政府時期數目，屆時來台陸客人數可望重現往日光景。旅行公會今（23）日指出，昨日來台陸客人數已上升至9000多人，是去年少見高峰人數。旅館公會也說，九二共識若真能帶來人潮與錢潮，當然樂觀其成。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，多數觀光業者都支持在九二共識基礎下發展觀光，當時馬政府時期正是因為有此基礎，兩岸交流才可如此頻繁，我國觀光產業也一度達頂峰之際，然而蔡政府上台後，因其否認九二共識，大陸就不願與我國交流，觀光、農產、學術等都切斷交流。

如今韓國瑜公開表態支持九二共識後，大陸也已釋出善意。蕭博仁說，近兩日有湖北、北京、張家界、山東、長沙、廈門等地的旅遊業者來台與他拜訪，並透露大陸旅遊局有找他們開會，要求旅遊業將高雄列入必訪景點。且上周每日來台陸客人數約8000人，至昨日已成長到9000人，是去年少見的高峰人數。

蕭博仁說，其中北京文化與旅遊局甚至打算釋出訪台陸客名額，開訪每日團客5000人、自由行6000人，共1萬1000人來台觀光。若依此數字推估，屆時來台陸客人數約可重現馬政府時期光景，一年可達4、500萬，約1月中旬就可明顯看出陸客增加。

旅館公會全國聯合會理事長張榮南表示，若在九二共識基礎下，就能帶來陸客的人潮與錢潮，那當然全力支持、樂觀其成。他認為，目前韓國瑜已先成功吸引大陸旅遊業關注，接下來就要儘速打開高雄市的大門，才可以真正「人進來、貨出去、高雄發大財」。

張榮南指出，高雄機場每到晚上12點就實施宵禁，如此一來旅客根本進不來，最後仍只能北進北出，「高雄發大財」終會淪於紙上談兵，他建議韓國瑜可與工會、當地業者等開會，一同討論如何循序漸進改善高雄問題。他直說，若真能敞開大門，來高雄的絕對不只陸客。

(中時 )