印尼海嘯僅1公尺高！死傷超慘 原因曝光了

1222印尼大海嘯災情慘重，造成至少168人死亡、745人受傷，專家表示海嘯僅1公尺高，應是居民喜愛將建築物蓋在海邊，才造成嚴重災情。（圖／美聯社）

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中時電子報

印尼喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山噴發，導致巽他海峽（Sunda Strait）附近海灘22日晚間遭遇海嘯襲擊，至少造成168人死亡、745人受傷，不過據外媒報導，海嘯發生時最高僅1公尺，卻造成傷亡無數，專家認為建築物多落在海岸線旁是主因。

1222印尼大海嘯災情慘重，至少造成168人死亡、745人受傷。

巽他海峽附近海岸線周六晚間9時27分遭遇海嘯襲擊，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）已證實，目前海嘯造成的死亡人數已攀升至168人，受傷人數達745人，另有30人失蹤。

據美聯社報導，引述自印尼海嘯研究中心共同創辦人普拉塞特亞（Gegar Prasetya），他指出海嘯席捲上岸時，實際上最高僅達1公尺，卻造成如此嚴重傷亡，主要問題在於當地人喜愛將建築物建在岸邊。

除了傷亡慘重，當地建築物也遭重創，包括430棟民房、9間旅館、10艘漁船嚴重毀損。

專家認為，此次海嘯發生是附近火山爆發所致，根據印尼氣象及地質物理局（Meteorological and Geophysics Agency）的說法，海嘯發生前24分鐘，位在巽他海峽上的喀拉喀托之子火山才噴發，專家認為火山噴發造成海底的山體滑坡，加上滿月引發漲潮，因而導致海嘯。

美聯社報導，喀拉喀托之子火山位在印尼首都雅加達西南方200公里海面上，整座火山高305公尺，近期活動頻繁，自7月以來便頻頻噴發，印尼當局已將火山周圍方圓2公里劃為禁止進入區域。

今年9月印尼才遭逢一次天災，9月28日蘇拉威西島遭遇規模7.5強震侵襲，隨後更引發海嘯，吞噬海邊村落，造成超過2,500人死亡，至今當地村落仍在重建中。

(中時電子報)

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文章來源：Tsunami set off by volcano sweeps Indonesia coast; 168 dead

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