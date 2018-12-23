虎頭蜂竟躲長褲 花農早起穿褲慘遭「螫蛋蛋」

2018年12月23日 16:39 中時 謝瓊雲

陳姓花農在臉書貼文指在自家竟被虎頭蜂螫到，種花10多年生明第一次被虎頭蜂咬到。(謝瓊雲翻攝)

哎唷～好痛啊！彰化縣田尾鄉37歲陳姓花農，23日清晨一如往常，起床後準備出門，不料穿上長褲瞬間感受到一陣劇痛，脫褲子一看褲底竟有隻虎頭蜂，左側蛋蛋慘遭蜂吻，他強忍劇痛立刻前往員生醫院急診，所幸並無大礙，但醫師提醒未來一周仍需密切觀察，避免皮下蜂窩性組織炎。

又見蛋蛋哀傷！陳姓花農種花多年，每天固定6點出門下田，今早身穿四角褲的他套上長褲準備出門，不料胯下瞬間感到劇痛，讓他痛到當場跌坐在椅子上，還聽到一陣「嗡嗡嗡」巨大蜂鳴，立刻又跳起來脫個精光，赫見一隻大黃蜂，還在他褲子上縈繞飛舞不肯離去。因為左側陰囊持續劇烈抽痛，陳男打死虎頭蜂後自行前往醫院急診治療。

員生醫院急診室主任曾冠富指出，陳男7點多到院就診，約7點半就自行離去；被叮咬處無明顯外傷，毒針刺到的傷口部位很細微，並不明顯；由於檢查後沒有嚴重明顯的過敏反應，開立抗過敏和消炎的抗生素後，就讓患者離去返家休息。

曾冠富呼籲，虎頭蜂具有攻擊性，毒針刺入皮膚後注射的毒蛋白，會釋放大量組織胺，導致體內的抗原、抗體結合，引發一連串過敏反應、甚至引發休克。每個人體質不同、被蜂螫後過敏程度不一，若在戶外遭蜂螫，應立刻注意是否出現會喘、盜汗、胸悶，而且呼吸心跳變急促等徵狀，甚至血壓快速下降，都可能是休克前兆，應立即送醫。

曾冠富說，虎頭蜂叮咬傷口不大，一開始患部並不會立刻腫漲到非常大，建議要持續冰敷消腫，且未來一周仍須密切注意觀察，若抽痛、紅腫、奇癢等情況持續未改善，很可能演變成皮下局部蜂窩性組織炎，需要立刻在就醫治療。

(中時 )