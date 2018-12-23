SBL》璞園驚濤駭浪贏球 麥班達：當教練很痛苦

2018年12月23日 16:43 中時電子報 黃及人

看到自家球隊從領先18分，轉眼變成落後2分，然後末節再打13比0，桃園璞園才以79比70擊退台啤，搶下本季第5勝(7敗)，璞園總教練麥班達賽後不禁大嘆，「這一季當教練很痛苦，因為我們每場都可能變成完全不同球隊。」

難怪麥班達會有如此無奈的發言，畢竟身為上季總冠軍的璞園，本季表現完全不像是衛冕軍，開季前6戰只贏1場，接下來6場才好不容易贏下4場，目前勝率仍未過半，不僅洋將屢屢出狀況，本土球員狀態也不穩定，甚至狀況很多。

「每次進來記者室，我有時候真的不知道該講什麼，因為我們總是可以變成完全不同的樣子，」麥班達說，「能夠被對方打出16比0，接著回以13比0贏球，代表我們完全沒有專注力，所有人根本沒有辦法專注在比賽細節當中。」

幸好璞園23日還算爭氣，全隊5人得分上雙，瓊斯13分最高，簡浩與凱爾各有12分，簡偉儒11分，施晉堯10分，總算稍為找回昔日打團隊籃球的形象，麥班達說：「只要我們肯打團隊球，自然就變很強，看來我們還須好好調整。」

台啤總教練周俊三的困境是台啤隊長蔣淯安上周突然受傷。(中華籃協提供)

跟麥班達的「痛苦」相比，台啤總教練周俊三當前的大麻煩是，在台啤隊長蔣淯安上周額頭傷退後，台啤5場比賽竟然只贏1場，「我想少了小安，對於我們所造成的影響是一定的，他是我們當前的靈魂人物，也把隊長角色做很好。」

「只是相對地，這也是我們給予王子綱、潘像挺兩名年輕控衛磨練的最佳機會，只希望接下來蔣淯安可以早點回來，幫助我們穩定軍心。」周俊三說。

(中時電子報)