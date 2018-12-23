反納骨塔興建 竹北新豐逾500人攜手護步道

反鳳岡納骨塔自救會23日上午在新豐鄉天德堂前廣場，發起「千人牽手．守護鳳崎落日步道」，表達反對納骨塔興建的聲音。（莊旻靜攝）

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反鳳岡納骨塔自救會23日上午在新豐鄉天德堂前廣場，發起「千人牽手．守護鳳崎落日步道」活動，吸引超過500名竹北、新豐居民及步道使用者參與，期望能使竹北市公所停止在當地興建納骨塔的計畫，以免影響竹北、新豐兩地居民，以及鳳崎步道景觀。

反鳳岡納骨塔自救會發起人、竹北市大義里長曾台安指出，21日自救會已經陳情書遞交到內政部，希望有關部門能聽取在地聲音，而截至目前為止，已有超過2500人連署，表達反對興建納骨塔的聲音。

曾台安表示，目前所知的環境影響評估，都是以竹北市為主，不過由於納骨塔興建位置，須由新豐進出，也影響當地千餘戶居民。將就任的新豐鄉長當選人許秋澤23日出席活動，也表達堅決反對立場，將與竹北市公所溝通。

由於納骨塔興建位置在竹北市鳳岡地區，鄰近鳳崎落日步道，因此活動也有不少山友參與，期望能保留自清朝即有的「鳳崎晚霞」景觀，現場亦有不少親子出席活動。

議長張鎮榮服務團隊與議員吳傳地、新科議員何智達、吳智旭，及新豐鄉前鳳坑村長姜政焜、鄉民代表簡崇煥、葉高潔等人，松柏村村長陳春梅、甫當選竹北市民代表的蔡蕥鍹等在地人士均前往關心，也有成員希望竹北市公所能重新選址，傾聽在地聲音。

竹北市長何淦銘表示，會持續溝通、說明，包含對於新豐鄉以及鳳岡鄰近4個里的回饋問題，而主要影響交通部分，他也積極尋求解決、改善方式，包含利用貓兒錠圳加蓋，或是徵求私人土地道路拓寬，掃墓熱門時段以接駁車方式進出等替代方案。

何淦銘也解釋，納骨塔是前幾任市長任內爭取，預定面積約10000坪，至少有5分之1面積規畫為公園綠地，另外還有停車空間、籃球場、網球場等，且絕無外傳羽化館等設施，也不影響鳳崎古道景觀。

(中時 )

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