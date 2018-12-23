受基層肯定 選總統？吳敦義：現在說還太早

吳敦義今參加嘉義縣黨部國民黨五合一選舉主席感恩茶會。（張亦惠攝）

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代表國民黨出征嘉義縣長的吳育仁肯定吳主席在此次選戰中的運籌帷幄。（張亦惠攝）

國民黨嘉義縣黨部23日舉辦五合一選舉主席感恩茶會，國民黨主席吳敦義南下參加，感謝各級輔選幹部及五合一選舉參選人，現場氣氛熱絡，前立法委員翁重鈞、縣長候選人吳育仁等人皆肯定吳敦義在此次選舉中的運籌帷幄，至於2020是否要選總統，吳敦義則說「現在說還太早」。

此次國民黨在嘉義縣雖無拿下縣長的席次，但披國民黨戰袍出征縣議員的9人全壘打，鄉鎮市長1名國民黨籍外，也有4位盟友當選。

吳育仁表示，吳敦義主席在競選期間的輔選讓他相當感動，雖外界對他有不一的評價，但他認為，此次國民黨五合一選舉的勝利，「吳敦義可說是居首功」。

翁重鈞說，自己過去公開支持吳敦義選黨主席，此次也證明他能夠帶領國民黨，選出好成績，大家要給吳主席公道，也要繼續肯定他。

吳敦義說，在大環境不利國民黨的情況下，能有這番成績相當不容易，2008年跟2018年2次國民黨最艱困的時候，自己負責黨的提名跟輔選，2020年快到了國民黨一定會推出品行、各方面都好的人選，要支持者一定要有氣勢，有信心。

被問到有人支持他選總統也有人支持朱立倫，吳敦義表示，現在都還早，我們是自由民主法治的黨和國家，時間到的時候，黨就會公布初選的資格、機制，至於時間目前還不知道。

(中時 )

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