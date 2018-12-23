第一人！黃適卓辭首席顧問參選2022桃園市長

2018年12月23日 16:56 中時 蔡依珍

桃園市長鄭文燦宣布小內閣前夕，市府首席顧問黃適卓22日宣布請辭，並於23日和鄭文燦一起參加全國各縣市旅桃同鄉聯合總會聯誼會時，向支持者宣布參選2022年的桃園市長，並正式婉拒教育局長或桃捷公司董事長等職務，強調鄭文燦和林佳龍都蹲點多年當選，4年準備不嫌多，將深入基層全力爭取鄉親支持，絕不眷戀公職、黨職或立委之位。

黃適卓受訪時多次提及感謝市長鄭文燦抬愛，看中他在桃園航空城公司有公司經營經驗，以及曾任開南副校長、專長在教育等經驗，邀請擔任教育局長或桃園捷運公司董事長，「但我也自己的生涯規畫，就是參選2022桃園市長！」若擔任局處首長等官員，會有影響行政中立的疑慮，因此多次予以婉拒。

黃適卓強調，為了宣示參選決心，22日也正式向市長鄭文燦請辭市府首席顧問，並完全相關手續，「無官一身輕」的他23日參加全國各縣市旅桃同鄉聯合總會，也正式向鄉親表態，宣布參選桃園市長，「當時市長鄭文燦也在場！」

黃適卓說，未來將用4年時間走遍桃園每個角落，強調12年前參選桃園區立委時就力推鐵路地下化和捷運，將全力推動需要長遠規畫和發展的政策，鄭文燦好的工作如社福等也要接續，更重要的是拚經濟，讓大家口袋財富增長，強調林佳龍在台中蹲點10年、鄭文燦也在桃園經營多年才當選，期許自己深入基層，為發展大桃園努力傾聽民意，重申4年內不會有任何公職或黨職，更不會參選立委，全力爭取鄉親支持。

(中時 )