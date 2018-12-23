玩具、耶誕樹妝點校慶 環保、愛心滿溢中峰校園

▲中峰國小有棵非常特別的，用愛心玩具妝點而成的巨型玩具禮物耶誕樹。（楊樹煌攝）

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▲中峰國小校慶活動，學童們在完成闖關活動後，前往玩具耶誕樹區換取愛心玩具。（楊樹煌攝）
▲中峰國小校慶社區親子運動會，學生製作感恩卡及校方製作感謝狀，致贈台灣玩具圖書館協會及埔里迦南玩具圖書館。（楊樹煌攝）
▲中峰國小校慶，精障者舞出精彩的原住民傳統舞蹈。（楊樹煌攝）

埔里鎮中峰國小今年的校慶很不一樣！今23日除熱鬧滾滾的體育競賽及教學成果展之外，更首次與社區迦南康復之家及台灣玩具圖書館協會合作，舉辦「耶誕玩藝樹」活動，並在闖關活動中，交換愛心玩具，讓整校園充滿著歡樂的氣氛。

台灣玩具圖書館協會推動的核心價值是「愛台灣，回收二手玩具做環保；愛孩子，快樂童年不打烊，圓孩子的玩具夢」；以二手玩具回收再利用為主要訴求，讓二手玩具發揮更大效用，受益更多孩子。

而社團法人南投縣康復之友協會是中部地區二手玩具回收的物流中心，此次特地前往中南部所有TOYOTA服務據點回收玩具，再由會內精神障礙者擔任志工，負責清潔、維修、組合、重新包裝後，啟動傳愛列車，將重新包裝的愛心玩具，透過交流、分享、贈送，把環保減塑惜福的信念傳承出去。

中峰國小今逢59周年校慶，該校耗資百萬的社區共讀站及資訊站同時落成啟用；並與南投縣康復之友協會合作，將精障者整理好，裝滿愛與溫馨的玩具，讓偏鄉小朋友在闖關後，遞上感恩及祝福的卡片給身心障礙者，交換愛心玩具，從中學習，體會知足、惜福的真諦，讓活動既有趣又有意義，並讓獲得玩具的孩子更開心。

(中時 )

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