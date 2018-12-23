北京女觀眾「霸座」與工作人員爭執

2018年12月23日 19:27 旺報 李鋅銅

昨日下午，北京喜劇院上演的以色列戲劇《冬季的葬禮》演出開幕前，一名女觀眾不對號入座，拿著後排的票卻非要坐在前排，劇場工作人員勸解無效，雙方發生言語爭執。直到劇場工作人員報警，經警方調解，該觀眾才離開了不屬於自己的座位，造成演出延遲開場約10分鐘，引起現場觀眾不滿。

由以色列貝爾謝巴劇院演出的《冬季的葬禮》，是以色列最偉大的國寶級戲劇大師漢諾赫·列文的經典喜劇作品，此次作為「2018北京喜劇藝術節」閉幕大戲在北京喜劇院連演三場，吸引了眾多戲劇界專業人士和戲迷觀眾前來觀劇。昨天下午的演出場次，就有馮憲珍、查明哲、安娜等不少知名人士到場，還有不少外國觀眾也前來觀劇。

面對「霸座」事件，大家紛紛表示，到劇場觀看演出對號入座是天經地義的事情，應該遵守劇場規定，這也是遵守劇場和觀眾之間的契約關係，以及尊重付費買票觀眾的權益。如果誰破壞了規則，劇場工作人員作為空間管理者有義務去制止這樣的行為，對於無理取鬧的行為更是應該採用更為高效的處理辦法，比如通過保安或報警，強行將違規者帶離現場也是快速處理辦法。

不過一些劇場管理者也無奈地表示，劇場管理條例不是法律，劇場工作人員和保安也沒有執法權，有些時候占位觀眾經多次勸說仍不願離開，這個時候，無論是劇場工作人員、保安，還是報警請來員警調解，都會影響到現場演出效果，讓劇場感到很棘手。

除了「霸座」，還有在劇場偷拍偷錄現象也讓人頭疼，劇場工作人員即使採用雷射筆提示，仍有一些偷拍觀眾置之不理，我行我素，一直舉著手機拍照錄影，不僅影響其他觀眾觀看演出，而且侵犯了演出版權。

(旺報 )