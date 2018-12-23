北京女觀眾「霸座」與工作人員爭執

友善列印
旺報

昨日下午，北京喜劇院上演的以色列戲劇《冬季的葬禮》演出開幕前，一名女觀眾不對號入座，拿著後排的票卻非要坐在前排，劇場工作人員勸解無效，雙方發生言語爭執。直到劇場工作人員報警，經警方調解，該觀眾才離開了不屬於自己的座位，造成演出延遲開場約10分鐘，引起現場觀眾不滿。

由以色列貝爾謝巴劇院演出的《冬季的葬禮》，是以色列最偉大的國寶級戲劇大師漢諾赫·列文的經典喜劇作品，此次作為「2018北京喜劇藝術節」閉幕大戲在北京喜劇院連演三場，吸引了眾多戲劇界專業人士和戲迷觀眾前來觀劇。昨天下午的演出場次，就有馮憲珍、查明哲、安娜等不少知名人士到場，還有不少外國觀眾也前來觀劇。

面對「霸座」事件，大家紛紛表示，到劇場觀看演出對號入座是天經地義的事情，應該遵守劇場規定，這也是遵守劇場和觀眾之間的契約關係，以及尊重付費買票觀眾的權益。如果誰破壞了規則，劇場工作人員作為空間管理者有義務去制止這樣的行為，對於無理取鬧的行為更是應該採用更為高效的處理辦法，比如通過保安或報警，強行將違規者帶離現場也是快速處理辦法。

不過一些劇場管理者也無奈地表示，劇場管理條例不是法律，劇場工作人員和保安也沒有執法權，有些時候占位觀眾經多次勸說仍不願離開，這個時候，無論是劇場工作人員、保安，還是報警請來員警調解，都會影響到現場演出效果，讓劇場感到很棘手。

除了「霸座」，還有在劇場偷拍偷錄現象也讓人頭疼，劇場工作人員即使採用雷射筆提示，仍有一些偷拍觀眾置之不理，我行我素，一直舉著手機拍照錄影，不僅影響其他觀眾觀看演出，而且侵犯了演出版權。

(旺報 )

陸流動人口總量連3降 2017年達2.… 大陸冰雪旅遊季達1.97億人次 收…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。