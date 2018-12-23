提前過耶誕！弱勢學童免費參加樂高派對

2018年12月23日 17:45 中時 葉書宏

新北市青少年圖書館於耶誕節前夕、今（23日）邀請20位弱勢家庭親子，到創新學習中心參加樂高耶誕派對。（葉書宏翻攝）

新北市青少年圖書館於耶誕節前夕、今（23日）邀請20位弱勢家庭親子，到創新學習中心參加樂高耶誕派對。（葉書宏翻攝）

新北市青少年圖書館於耶誕節前夕、今（23日）邀請20位弱勢家庭親子，到創新學習中心參加樂高耶誕派對，實際體驗時下最夯的EV3樂高機器人，親子玩得不亦樂乎，度過一個難忘的周末假期。

活動一開始，樂高機器人一亮相，小朋友好奇地瞪大眼睛直呼「好酷！好想玩玩看！」20位弱勢家庭親子耶誕前夕在青少年圖書館的邀請下，到創新學習中心參加樂高耶誕派對，親子一起開心的玩著怪獸戰車、怪獸足球等EV3遙控競賽活動。

就讀小三的哲瑋說，自己很喜歡用樂高積木組各式各樣的車子，希望能學會寫程式，用電腦控制，讓車子動起來。

小一的弟弟學則說，「控制機器人很簡單，我學一次就會了！」家長張先生表示，平日忙於工作與照顧家中長輩，很難得有機會可以帶小孩出來接觸樂高機器人。知道圖書館可以免費借用樂高機器人，將來會帶小朋友多來體驗。

新北市青少年圖書館表示，創新學習中心憑圖書館借閱證即可免費借用樂高機器人、UBTECH Alpha1 Pro智慧機器人、4D立體組合模型樂高機器人、無人機等多種教具，還可以與Zenbo機器人互動，深受大小朋友的喜愛。

青少年圖書館主任林俊宏表示，創新學習中心提供學童休閒、學習的空間，讓孩子可以免費體驗樂高機器人與無人機等設備，從玩樂中接觸科技教育，歡迎大小朋友多加利用，詳細可至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話（02）2212-8905。

(中時 )