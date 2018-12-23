花蓮縣府收恐嚇信 恫嚇蔡碧仲「殺你跟殺豬沒兩樣」

2018年12月23日 17:24 中時 許家寧

花蓮縣長室昨天接獲一封限時掛號的恐嚇信。（許家寧翻攝）

花蓮縣代理縣長蔡碧仲25日即將結束3個月代理任期，縣長室昨天收到一封恐嚇信，一名自稱「蔡除腫」的幽靈人物，疑不滿蔡造成傅崐萁坐牢、鑽牛角尖查賄要「拉下」準縣長徐榛蔚，竟揚言殺害蔡碧仲全家，警方獲報後已組成專案小組展開追查。

多達四張的恐嚇信，洋洋灑灑批評蔡碧仲「惡毒又殘忍」，以政治迫害手段逼前縣長傅崐萁在選前坐牢；文中也不滿蔡碧仲選後曾說過「選贏的不要高興太早，查到賄選還是可能拉下來」，揚言「你只要不管什麼理由，讓當選的徐榛蔚要逼她下台」，就會刀槍不留情。

該人恫嚇，我已掌握你的家人、老婆、孩子等底細，只要「拉下來」，我絕不留情，絕對不人道的殺您，也要給您難堪、家庭破碎的刑場類似」，最後強調「信不信由您，這是您自己逼自己的後果，殺你其實跟殺豬有什麼二樣，等著瞧吧！」

由於蔡碧仲25日卸任後，將失去2名隨扈保護，警方昨天下午2點接獲報案後，立即成立專案小組循線追查這封來自玉里鎮的限時掛號信與相關跡證，同時加派蔡碧仲辦公廳舍、官邸及隨身安全加強安維勤務，強化相關危安預警情資蒐報。

蔡碧仲受訪說，信件有許多恐嚇字眼，從字裡行間可以看得出來，對方希望他能收手，站在保護家人立場昨天已經先向報警處理；至於被問到是否就此「收手」，蔡則回說，他做事一向依法行政，該怎麼處裡，就怎麼處理，沒有收不收手問題。

徐榛蔚對此事不回應，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏則呼籲｢支持者要理性｣，強調徐榛蔚競選過程從不口出惡言，也不買票賄選，其他莫須有的指控請大家無須擔心，激烈的選舉已經過去，大家應該恢復平靜、理性看待，別讓選舉操控心神。

(中時 )

恐嚇信內容多達四張，字裡行間充滿對蔡不滿與恫嚇意味。（許家寧翻攝）

嚇信內容多達四張，字裡行間充滿對蔡不滿與恫嚇意味。（許家寧翻攝）

嚇信內容多達四張，字裡行間充滿對蔡不滿與恫嚇意味。（許家寧翻攝）