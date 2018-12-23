南投縣信義鄉踏雪尋梅鑼聲響 元旦賞梅上山去！

南投縣長林明溱（左二）堅持新鮮食材永定

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高麗菜DI市場抆度很高。（廖志攝）

南投花卉嘉年華─踏雪尋梅，23日在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼啟動；縣長林明溱歡迎全國民眾到南投賞梅花、泡溫泉，享受最有氣質的旅程；信義鄉農會總幹事黃志輝表示，2019年元旦假期將是梅花盛開的季節，錯過，就太可惜了！

踏雪尋梅年度盛事，時值高麗菜盛產期，林明溱也率同民眾製作梅子泡菜DIY，現場氣氛熱鬧非凡！包括前農委主委陳志清、立委許淑華、農糧署簡任技正蘇登照、縣議會祕書長陳國忠、信義鄉長史強、縣議員陳淑惠；下任信義鄉長全志堅及議員全文才等人都共襄盛舉。

有「神力女超人」之喻的立委許淑華，成為會場焦點！民眾爭相與她拍照留念；許淑華表示，在縣長、鄉長及各界努力下，踏雪尋梅已成年度盛事，希望未來繼續發揚光大；因為縣長林明溱在信義鄉的得票率超過8成，希望將來縣府對信義鄉的補助款也能夠達到8成！

信義鄉農會同時舉行冬季茶葉競賽頒獎，由茶農黃加棟獲得最榮譽特等獎，黃名江則是囊括頭等1、2獎；茶葉改良場副場長邱垂豐表示，今年秋冬季持續高溫炎熱，雨量偏低，所以整體茶葉產量降低，但是茶菁質穩定成長；獲獎茶葉外觀均整墨綠、水色蜜黃澄清明亮具花香，無火味、滋味甘醇堪稱極品。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，目前高海拔山區梅花約開2到3成，預計元旦後將會全面盛開，信義鄉農會將在2019年1月6日於牛稠坑柳家梅園，舉辦踏雪尋梅的重頭戲─滾橡木桶及夫妻揹負比賽，屆時歡迎遊客再度蒞臨信義鄉參與盛會。

(中時 )

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