柯文哲拍板！北市機車停車格將分4階段全面收費

柯文哲拍板！北市機車停車格將分階段全面收費(資料照片/黃國峰攝)

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松山車站（資料照 蔡惠芳攝）

台北市長柯文哲推出1280公車、捷運月票，柯在過去受訪時曾數度表示，這是要為未來更嚴格的路邊停車收費鋪路，未來不只汽車停車格要收費，機車停車的成本也要增加；事實上，今年12月起，北市已經全面取消公有停車場機車免費優惠，據了解，柯文哲已進一步拍板，接下來要再分四階段，讓全市機車停車格全面收費。

停管處表示，第一階段機車格收費已商圈為主，現在已有公館等9個商圈開始收費，未來其他商圈會陸續跟進；第二階段為捷運站周邊，第三階段市區主要幹道，最後一階段為巷弄。停管處強調，1280月票上路後，還需搭配其他方式，鼓勵民眾多家使用大眾運輸工具，停車格收費是一個推力，希望減少民眾開車、騎車意願。

北市停管處長張滋容表示，台北市16個商圈目前已經有9處執行，後續還有7處商圈是推動的目標，首個執行地點將在松山商圈（包含饒河夜市），最快將於明年3、4月才會實施，接下來則是通化、中山南路商圈，預計會在明年底開始推動，其餘幾處也會陸續加入。

她強調，政策目前都停留在務實面，絕對不會貿然說做就做，要實施前會先跟當地里長溝通，讓地方知道、支持，並理解收費這件事情是必要的。會實施滾動式檢討，改作還是要做，怎麼去面對處理調整，才能

至於民眾反應部分，張滋容說，大部分人對收費並無反彈，只有要求停車格的數量必須足夠，讓大家有相對比例的停車空間。目前全台北登記的機車有95萬格，但路邊格位只有21萬3000格，但台北市的汽車收費也走過漫長歷史才逐漸變成全面收費，可見過程必須審慎地處理，相信市民能夠接受。

交通局長陳學台表示，台北市大眾運輸很方便，日前也推出1280元的定期票，現在是針對大眾運輸比較方便的商圈收費，鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具。由於現在騎機車沒有停車成本，若增加一些成本之後，可能就會影響到民眾搭乘大眾運輸的選擇，至於收費則是計次收費，同一地點即使一天停兩、三次也不會重複收費。

一名23歲的陳姓研究生表示，停車收費僅20元，價錢合理，不過搭乘公車來回就要30塊，可能不會因為機車停車收費就改搭大眾運輸，且目前機車停車格的數量還算充足，想停的時候都停得到，相當方便。

(中時 )

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