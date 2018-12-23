致公黨創黨18年 黨主席：兩岸四地中國人團結

2018年12月23日 20:37 旺報 呂佳蓉

黨慶大會前來與會的人士眾多。(記者呂佳蓉／攝)

今日是中華民族致公黨成立18周年的慶典活動，致公黨主席陳柏光表示，2018年對致公黨來講是破殻而出的一年，別具意義，因為致公黨今年第一次投入台灣地方選舉，就大有斬獲贏得議員以及鄉鎮民代表、村里長席次。他也說，如果兩岸四地的中國人能夠團結合作，二十一世紀必定是中國人的世紀。

陳柏光表示，致公黨黨員今年分別以致公黨、無黨籍身分取得了1席縣議員，1席鎮長，3席鄉鎮民代表，13席村里長，一共有18位黨員當選了地方民意代表與行政公職，代表致公黨在議會裡面已經取得了發言權，在地方上也擁有了行政版圖。未來全體黨員繼續秉持致公黨致力為公、以民為念的精神，為國家富強、為民族復興，為台灣人民對美好生活的期望，繼續努力奮鬥。

陳柏光表示，從全世界來看，在一個國家裡能夠實施兩種制度且較為成功的只有中國，中國因歷史的原因，兩岸隔台灣海峽分地而治，大陸實施具有中國特色的社會主義制度，台灣則實施資本主義制度。中國有著實施兩種不同制度都相對成功的寶貴經驗，未來面對挑戰時，都能夠從容應對。

慶典活動國超過千人與會，包含國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、文化大學社科院院長趙建民、新任台北市議員侯漢廷、S hotel總裁汪小菲等人均前來表達祝賀。

(旺報 )