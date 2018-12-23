呼氣酒測值2.5太誇張 男酒駕獲不起訴

路邊臨檢酒測常鬧出不少糾紛，有時也會出現意想不到的尷尬。此為示意圖。(本報系資料照片)

友善列印
中時

呼氣酒測值2.5太誇張，男獲不起訴！27歲楊姓男子7月發生車禍，警方到場酒測竟高達每公升2.5毫克，被依公共危險罪嫌送辦，但楊男喊冤稱才剛噴含酒精的「口香噴劑」，員警又不讓漱口，導致數據失真，堅持否認酒駕，檢方調查發現口香劑酒精高達37％，且備勤做筆錄的警員證稱只聞到香水、沒聞到酒味，桃檢以警方沒有按程序讓楊漱口，予以不起訴處分。

家住八德的27歲楊姓男子，7月31日上午7點多開車出門時，行經介壽路巷弄內，與對向葉姓駕駛發生擦撞，警方到場處理，測得楊男酒測值高達每公升2.5毫克，超標10倍，依公共危險罪嫌送辦。

楊男喊冤，坦承案發前晚有在熱炒店喝啤酒，但隔天已清醒，出門有用漱口水、車上也有噴口香噴劑，不到5分鐘就出車禍，強調精神佳，酒測值不可能這麼高，且有要求重測遭拒，施測前沒讓他漱口，並當場把隨身攜帶的口香噴劑提供給檢方。

檢方函詢證實口香噴劑含有37％酒精，到場處理的郭姓警員證稱有聞到楊男飄酒味，強調只有飲酒後未滿15分鐘才會給水漱口，坦言楊男測前沒有漱口，做筆錄的陳姓警員則說只聞到香水味、沒酒味，楊男過程沒有異狀。桃檢認為酒測值已受干擾失真，且沒有其他證據證明楊男因飲酒無法安全駕駛，予以不起訴處分。

八德警分局表示，依據《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，飲酒超過15分鐘以上即可立即實施酒測，楊男自承前一晚飲酒、早上車禍後才實施酒測，員警處置並無違反規定。該案屬特例，未來若有類似酒測值異常飆高情況，將徵詢受測者意見，改採抽血換算，避免爭議。

(中時 )

花蓮縣府收恐嚇信 恫嚇蔡碧仲「… 小心被罰! 看別人收紅單 30年老…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。