呼氣酒測值2.5太誇張 男酒駕獲不起訴

2018年12月23日 17:37 中時 蔡依珍

呼氣酒測值2.5太誇張，男獲不起訴！27歲楊姓男子7月發生車禍，警方到場酒測竟高達每公升2.5毫克，被依公共危險罪嫌送辦，但楊男喊冤稱才剛噴含酒精的「口香噴劑」，員警又不讓漱口，導致數據失真，堅持否認酒駕，檢方調查發現口香劑酒精高達37％，且備勤做筆錄的警員證稱只聞到香水、沒聞到酒味，桃檢以警方沒有按程序讓楊漱口，予以不起訴處分。

家住八德的27歲楊姓男子，7月31日上午7點多開車出門時，行經介壽路巷弄內，與對向葉姓駕駛發生擦撞，警方到場處理，測得楊男酒測值高達每公升2.5毫克，超標10倍，依公共危險罪嫌送辦。

楊男喊冤，坦承案發前晚有在熱炒店喝啤酒，但隔天已清醒，出門有用漱口水、車上也有噴口香噴劑，不到5分鐘就出車禍，強調精神佳，酒測值不可能這麼高，且有要求重測遭拒，施測前沒讓他漱口，並當場把隨身攜帶的口香噴劑提供給檢方。

檢方函詢證實口香噴劑含有37％酒精，到場處理的郭姓警員證稱有聞到楊男飄酒味，強調只有飲酒後未滿15分鐘才會給水漱口，坦言楊男測前沒有漱口，做筆錄的陳姓警員則說只聞到香水味、沒酒味，楊男過程沒有異狀。桃檢認為酒測值已受干擾失真，且沒有其他證據證明楊男因飲酒無法安全駕駛，予以不起訴處分。

八德警分局表示，依據《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，飲酒超過15分鐘以上即可立即實施酒測，楊男自承前一晚飲酒、早上車禍後才實施酒測，員警處置並無違反規定。該案屬特例，未來若有類似酒測值異常飆高情況，將徵詢受測者意見，改採抽血換算，避免爭議。

(中時 )