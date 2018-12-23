遭預算凍結 美國政府部門至少關閉到耶誕節

2018年12月23日 17:32 中時電子報 江飛宇

由於反對川普總統的「美墨邊界牆」政策，美國參議院的民主黨議員阻止建牆所需的57億美元預算，後續的政府常規預算也沒有審查，因此美國聯邦政府預計將在耶誕節前將會部分關閉。

美聯社報導，美墨邊界牆可說是川普最受爭議的政策，相對的民主黨，是最反對這項政策。期中選舉後，民主黨在眾議院得到多數席次，新國會將在明年1月3日生效，因此絕對不會讓邊界牆的預算放行，僅同意現有的「巡邏美墨邊界安全」的13億美元預算，同時這筆錢也不得用於興建邊界牆。

受到預算法案阻擋的影響，美國聯邦政府部分15個內閣級部門中的9個部門和數十個機構預算也沒有著落，包括國土安全部、交通部、內政部、農業部、州政府和司法部。影響範圍波及到美國航太總署的每個僱員，美國國家稅務局的5.2萬名工作人員，也包括美國郵務單位，和國家公園與風景管理局等等。

23日是美國聯邦政府暫停運作的第一天，自由女神像因為還有來自紐約州的資金，因此仍然開放參觀，而美國郵政局作為一個獨立機構，也仍在發送郵件。但是，其他42萬名聯邦政府僱員就必須「無薪工作」，另外還有38萬人放無薪假。

沒人知道政府關閉會持續多久，現在美國國會已經休會，所以想要迅速改變這種政府關門的現象是不可能的。

這次美國聯邦政府的停止，與川普堅持美墨邊界牆政策有關。(圖/美聯社)

川普早就知道邊界牆沒有共識，也知道會面臨預算杯葛，上週他表示他將「自豪地」不惜關閉政府。他一直強調必須落實建造邊界牆的承諾，並且他認定墨西哥必須付款建牆的費用，墨西哥當然不理會。

川普似乎試圖將聯邦政府關閉的責任推卸給民主黨，因為民主黨沒有接受他的計畫，許多國會最保守的共和黨人，也持這種看法，似乎這種朝野對抗是好事，但大多數共和黨立法者其實希望避免這種對抗，因為民意調查發現，美國公眾並不支持隔離牆政策。

(中時電子報)