新竹市感恩季「耶誕市集」 46個文創和美食攤位齊聚

新竹市感恩季「耶誕市集」23日推出46個文創和美食攤位齊聚北大公園與親水公園。（徐養齡翻攝）

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新竹市感恩季「耶誕市集」23日推出46個文創和美食攤位齊聚北大公園與親水公園。（徐養齡翻攝）
新竹市感恩季「耶誕市集」23日推出46個文創和美食攤位齊聚北大公園與親水公園。（徐養齡翻攝）

新竹市感恩季「耶誕市集」23日推出46個文創和美食攤位齊聚北大公園與親水公園，另有孩子們最愛的叮叮車環河漫遊，吸引民眾熱情參與，感受濃厚的幸福氣息。

副市長沈慧虹表示，新竹市今年連續第3年蟬聯全國最幸福城市，這份榮耀屬於全體市民，林智堅市長上任以來秉持著「市民第一、建設優先與初衷不變」的3個原則，市府邀請到許多年輕、創意的業者進駐文創市集，圍繞府後街護城河畔，與市民分享拿手食材與精緻手作品。

行政處長白舒樺表示，今年感恩耶誕晚會一連兩天，壓軸就在今天晚上6點，由戴愛玲、曾沛慈、梁文音、韋禮安等多位實力派卡司接棒，還有人氣樂團宇宙人與BWOC、一起攜手HIGH翻新竹，歡迎民眾到市府前廣場，留下美好回憶。

耶誕市集和孩子們最期盼的叮叮車，讓民眾能在浪漫的護城河畔，度過午後美好時光，副市長沈慧虹也邀請民眾呼朋引伴，參與晚上在市府前廣場舉行的「感恩耶誕晚會-青春快樂場」。

今年耶誕市集46個攤位包羅萬象，「好吃的、好玩的、好看的」應有盡有，用繽紛市集共同裝扮古老護城河畔，營造浪漫溫馨氛圍，許多父母帶著孩子逛攤位、吃美食，或坐在河畔階梯上，欣賞圓形舞台表演。

(中時 )

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