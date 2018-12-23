SBL》從悍將行銷變勇士助教 魏維：跟回家一樣

2018年12月23日 17:37 中時電子報 黃及人

上季跟吳永仁、蔡耀勛(原名柳昇耀)一起風光退役的魏維，毅然前往富邦悍將棒球隊商品部上班，卻待不到1年，他還是回到自己最愛的籃球舞台工作，本季轉任富邦勇士助教的他說：「回到待了10年的球隊，感覺就跟回家一樣！」

從第7季加入台灣大雲豹(富邦前身)，魏維一待就是8年多，第14季還跟好友林書緯一起拿下技術挑戰賽冠軍，沒想到他退役後，意外選擇前往富邦悍將工作，原因就是他希望自己可以學習更多商品行銷、推廣與開店相關知識。

「在悍將上班跟沛肯設計團隊一起上班，才讓我見識到什麼叫做專業，」魏維說，「但我最開心的，還是參與新莊棒球場旗艦店的開店，儘管每天從早忙到晚，甚至到凌晨，卻讓我學習到很多開店相關知識，甚至連文書處理也會了。」

後來因為魏維想跟友人合資開店，打算辭去工作幫忙顧店，卻因「老闆」的電話改變心意，魏維口中的老闆就是富邦領隊蔡承儒，「老闆突然打給我，問我要不要去勇士？我說要聽許哥(富邦教頭許晉哲)意見，許哥馬上回我沒問題。」

富邦勇士今年3月替魏維(左)、蔡耀勛與吳永仁舉辦退役儀式。(中華籃協提供)

一說起許晉哲，魏維談吐之間充滿感激與佩服，「許哥永遠都了解球員想些什麼，但我最佩服的是，他能把所有人的工作與角色分配清楚，給予大家足夠發揮空間，就算球員與教練之間意見產生分歧，他也會好好溝通與聆聽。」

那麼回來擔任助教的自我評價呢？魏維一開始先給自己剛好及格的60分，稍經思考過後，變成給自己蠻高的80分，「現在我主要負責球員投籃的相關訓練，之前每天上午7點半，就到球場跟球員努力練投，幫助他們修正且加強。」

「除此之外，我也幫許哥擔任他跟球員之間的溝通橋樑，像我跟書緯比較好，許哥就會叫我去跟書緯多聊，藉以透過我跟書緯溝通，我想這份工作做得還不錯。」從魏維言談當中，可以清楚看出他開心回到熟悉籃球環境的雀躍心情。

(中時電子報)