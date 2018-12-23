富邦U18明星賽》啟用「神救援」時機 陳金鋒竟然被騙了！

2018年12月23日 17:44 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

富邦U18明日之星大賽今天（23日）在新莊棒球場舉辦，明星白隊在6局下啟用「神救援」戴培峰代打，賽後總教練陳金鋒解釋啟用的時機及原因後，赫然發現，他竟然搞錯規則，被騙了！

富邦U18明日之星大賽中，每一隊都有神救援卡，救援者為富邦悍將捕手戴培峰及投手游霆威，明星白隊在6局下3比4落後、2出局壘上有人時啟用「神救援」，由戴培峰上場代打，最終戴培峰選到四壞保送，不過白隊此局仍無進帳分數，最終以6比10落敗。

賽後談起使用「神救援」原因，陳金鋒解釋：「因為只有6、7兩局，第6局投手用不到，所以就先用戴培峰，那時2人出局、輸1分，壘上剛好又有人，希望他打1支長打，分數就能追平。錯過那個時間點就比較麻煩，因為只有6跟7局兩局能用。」

陳金鋒一說完，富邦就說明，其實6、7局之後都可以用，但「神救援」的投手與打者不能在同一打席對戰，每一隊只能使用1次「神救援」卡，上過場的選手就不能再救援另一隊。不過「鋒哥」陳金鋒困惑說道：「他們說只有6、7兩局。」

不過陳金鋒與藍隊教練林正豐都一致讚賞小球員今天的表現，陳金鋒指出：「表現得不錯！小朋友在球場上盡力把最好的一面表現出來，雖然結果一定有輸有贏，但還是要學習掌握比賽，怎麼拿到勝利。」

林正豐也表示：「今天2隊都很有活力、拚勁，我們藍隊運氣比較好，安打串連加上對手失誤，該拿的分數都拿下來。」

(中時電子報)