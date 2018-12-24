資深特教師熱愛背包自助旅行 心繫家中兩隻貓

2018年12月24日 08:41 中時 謝瓊雲

特教老師陳玟均說，貓咪非常獨立，不太黏人，但不高興或感到地域被陌生人侵犯時，也會故意亂尿尿，刷一下存在感。（謝瓊雲攝）

敵敵(左)身材壯碩，像是Brunch的保鑣；前幾年敵敵很愛突然就從陽台跳窗出門流浪，年紀漸長、又有貓相伴，現在很少出門冒險了，跟主人一樣。（謝瓊雲攝）

從兩三個月開始養到13歲，敵敵就像是特教老師陳玟均的另一位家人。（謝瓊雲攝）

二林國中資深特教老師陳玟均，擔任教職近15年，一路走來對身障學童付出大量心力，熱愛背上背包出國自助探索世界，每回出國10天半個月，不忘天天打電話回家關心貓咪近況，連媽媽都忍不住抱怨她，出國玩天天打電話回家，卻「只關心貓咪、不關心媽咪。」

國小畢業後就出外讀書的陳玟均，國、高中起至大學一路住宿，習慣了宿舍裡打打鬧鬧歡樂的生活氣氛，13年前實習結束後分發返鄉擔任教職，住在家裡頓覺得安靜起來，朋友圈又都在外縣市，決定領養「敵敵」相互作伴。

5年前陳玟均到北部訪友，在一家早午餐店室外用餐，屋頂上傳來微弱喵喵叫聲，竟是隻未滿月的幼貓，遭母貓遺棄在屋頂，她見女老闆穿著長裙架了鋁梯，自告奮勇幫忙上屋頂抓貓，抓下來後，老闆反問「不然就你帶回去養？」

陳玟均說，鄉下生活單純到近乎無聊，常出國的她擔心貓咪獨自在家太寂寞，立刻同意把幼貓從台北抱回家，特地取名「Brunch」，為這段意外插曲的緣分留念，兩隻貓咪相互作伴，感情比跟她還要好。

她說，貓咪很有地域性，但又很獨立，只有冬天會主動靠上來、變成行動懷爐，人貓相互取暖很親密，有時出國近月返回家門，也會主動投懷送抱飛奔上來，讓她感受到家人之間，相互陪伴的真諦。

(中時 )