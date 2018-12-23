UBA》嚴師出高徒 他單節18分超猛

2018年12月23日 17:50 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

文化大學後衛林秉聖在本月2日打完第一階段預賽後，因為疲勞性骨折休息2周，經過一段時間沉寂，歸隊之後在本周4場預賽進攻火力大爆發，三場比賽貢獻雙位數得分，今天對上高雄師範大學在球隊落後之際挺身而出，包括第4節一度連拿15分、單節18分，助隊追上比數，最終在延長賽以75：67獲勝，文化大學預賽三個階段累積8勝3敗，8強在望。

「真的守不住！」高師大教頭徐耀輝賽後搖頭說，「知道林秉聖最近手感燙，原本派王偉丞、楊連政嚴加看管，後來換人守、林秉聖投出自信後，我們就對他沒輒了。球隊從領先11分到最後吞敗，輸得沒話說，回去再調整，我們這支『太極龜（高師大暱稱）』要在下階段繼續慢慢爬。」

林秉聖上半場只進帳4分，但是下半場找到準星，本戰以22投12中轟下個人本季新高35分，其中三分球更是11投7中，賽後他表示：「高師大上半場對我的防守相當奏效，可能因此感覺我今天狀況不好，後來就改變防守，我在下半場前一、兩球命中之後，信心跟著來，隊友也樂於把球交給我進攻，逆轉勝是大家一起努力的成果！」

文化大學上個學年戰績7勝8敗，本季預賽目前打完11場拿下8勝3敗，勝場數已經超越上季，8強希望濃厚，而林秉聖是SBL台灣銀行隊球員林任鴻的弟弟，他不像哥哥在學生聯賽體驗過8強、甚至4強滋味，賽後笑著說：「我從國小到現在連8強都還沒打過，現在就是一步一腳印去拚戰，先求穩住8強席次，再去思考4強。」

未來林秉聖計畫不繼續念研究所，明年6月畢業後將投入SBL選秀，文化大學總教練陳暉對林秉聖「愛之深責之切」，長時間透過嚴苛指導努力改造林秉聖，陳暉補充：「我來到文化之後，看到林秉聖具備進攻能力卻缺乏理解比賽的能力，不清楚何時該用力、何時該傳球，所以每場比賽都嚴格地修正他，現在處理球上已經進步很多。」

(中時電子報)