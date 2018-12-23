跨年＆尾牙雙享受 新加坡「珍寶海鮮」海中珍饈饗客

新加坡國宴料理「辣椒螃蟹」兼具辣鮮麻多重口感，深受饕客喜愛。（圖片提供／珍寶海鮮）

友善列印
中時
「蒜香炸子雞」外皮酥脆肉質細膩，搭配白飯品嘗滋味一絕。（圖片提供／珍寶海鮮）
「珍寶海鮮-台中中港店」室內空間寬闊，提供消費者舒適用餐環境。（圖片提供／珍寶海鮮）

年關將至，新加坡海鮮餐廳「珍寶海鮮」看準跨年及尾牙商機，打造「2018跨年雙人饗宴」即日起至2019年1月1日限定供應，招牌活蟹料理融合多款東南亞辛香料製作，口感香辣過癮。

「2018跨年雙人饗宴」內含多道大海珍饈，招牌料理「辣椒螃蟹」被譽為新加坡國宴菜，嚴選新鮮螃蟹入鍋爆炒，期間主廚加入以辛香料特製醬汁調味，甫上桌火紅螃蟹香氣四溢，撥開蟹殼輕吮，濃郁香料充斥口中，麻中帶辣滋味令人記憶猶新;另款「摩卡排骨」加入摩卡咖啡調製獨門醬汁，肉質軟嫩入味，尾韻淡淡咖啡香繚繞舌尖。「2018跨年雙人饗宴」原價4556元，優惠折扣每人僅1559元。

高CP值「尾牙春酒專案」，分為6人、10人經典美筵每桌9000、15000元，單人要價1500元（含服務費）或6人、10人海鮮全席，每桌12000、20000元，每人價格2000元（含服務費）。餐點提供辣椒螃蟹、清蒸龍虎斑、麥片蝦球、蒜香炸子雞及特色菜品摩卡排骨等美饌，每桌加贈葡萄酒乙瓶，顛覆饕客挑惕味蕾，即日起至2019年3月31日現貨供應。

(中時 )

南投縣信義鄉踏雪尋梅鑼聲響 元… 跨年賞煙火不塞車！義大世界3階…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。