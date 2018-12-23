跨年＆尾牙雙享受 新加坡「珍寶海鮮」海中珍饈饗客

2018年12月23日 18:36 中時 徐力剛

「蒜香炸子雞」外皮酥脆肉質細膩，搭配白飯品嘗滋味一絕。（圖片提供／珍寶海鮮）

「珍寶海鮮-台中中港店」室內空間寬闊，提供消費者舒適用餐環境。（圖片提供／珍寶海鮮）

年關將至，新加坡海鮮餐廳「珍寶海鮮」看準跨年及尾牙商機，打造「2018跨年雙人饗宴」即日起至2019年1月1日限定供應，招牌活蟹料理融合多款東南亞辛香料製作，口感香辣過癮。

「2018跨年雙人饗宴」內含多道大海珍饈，招牌料理「辣椒螃蟹」被譽為新加坡國宴菜，嚴選新鮮螃蟹入鍋爆炒，期間主廚加入以辛香料特製醬汁調味，甫上桌火紅螃蟹香氣四溢，撥開蟹殼輕吮，濃郁香料充斥口中，麻中帶辣滋味令人記憶猶新;另款「摩卡排骨」加入摩卡咖啡調製獨門醬汁，肉質軟嫩入味，尾韻淡淡咖啡香繚繞舌尖。「2018跨年雙人饗宴」原價4556元，優惠折扣每人僅1559元。

高CP值「尾牙春酒專案」，分為6人、10人經典美筵每桌9000、15000元，單人要價1500元（含服務費）或6人、10人海鮮全席，每桌12000、20000元，每人價格2000元（含服務費）。餐點提供辣椒螃蟹、清蒸龍虎斑、麥片蝦球、蒜香炸子雞及特色菜品摩卡排骨等美饌，每桌加贈葡萄酒乙瓶，顛覆饕客挑惕味蕾，即日起至2019年3月31日現貨供應。

(中時 )