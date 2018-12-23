27歲男長期打電腦長骨刺 新式手術1周回職場

阮綜合醫院神經外科醫師鄭傑陽指出，新式顯微手術切除突出椎間盤並放置了頸椎人工椎間盤，不僅在手術後立刻改善疼痛等症狀。（柯宗緯翻攝）

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27歲趙姓男子長期打電腦，竟然長骨刺，所幸及時治療，病情好轉。（柯宗緯翻攝）

高雄1名27歲從事資訊業的趙姓男子，工作得長時間打電腦，有時半夜睡到一半，靈感一來還會爬起來工作，導致肩頸痠痛，一開始不以為意，還以為是「落枕」，未料雙手逐漸麻痺，甚至也沒啥力，最後確診為骨刺，只好動刀治療。

收治該病患的阮綜合醫院神經外科醫師鄭傑陽表示，原本趙先生家人不敢置信那麼年輕竟然長骨刺、感到不可思議，聽說傳統頸椎手術後需要戴頸圈幾個月的時間，害怕術後脖子僵硬、活動受限，就抗拒手術治療，最後到他的門診接受「顯微頸椎椎間盤切除合併人工椎間盤植入」手術。

鄭傑陽以新式顯微手術切除突出椎間盤並放置了頸椎人工椎間盤，不僅在手術後立刻改善疼痛等症狀，而且手術當天就下床，只有4至5公分的傷口，手術後頸部活動如常，也無須穿戴頸圈，患者在術後1周傷口即癒合完全，並回到職場工作。

不過，他強調：並非所有頸椎病變都適用於人工椎間盤置換手術，例如嚴重退化造成的不穩定、腫瘤、感染、外傷性骨折、嚴重骨質疏鬆症等就不適合，必須要諮詢脊椎外科醫師的專業意見。

他呼籲：頸椎病變越早發現治療的效果就越好，目前頸椎顯微手術已臻成熟，風險已經大大的降低，若能早期治療，大部分的症狀都能得到顯著的改善，這項手術健保有部分給付。

(中時 )

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