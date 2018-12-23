中市綠川下游整治恐廢興大路部分路段 居民抗議

2018年12月23日 18:31 中時 張妍溱

台中市綠川下游將擴大整治，導致興大路部分路段可能「消失」，引發當地居民反彈聲浪，擔心造成交通不便，向立委黃國書陳情，23日市府相關單位與民眾協調，雙方達成協議，保留興大路，讓綠川整治計畫順利推動。

南區江川里長江洪美梅指出，近來不斷接到里民陳情，因綠川下游整治計畫將進行，為營造綠美化緩坡方式，延伸河岸綠帶景觀，興大路（學府路至忠明南路段）會廢除，將造成當地交通不便，她認為市府應先與居民開說明會，也反對砍除施工路段約1000棵樹。

立委黃國書表示，綠川全流域整治對地方建設是一大貢獻，但廢除道路確實造成當地居民生活不便，唯恐造成民怨，尤其興大路是當地人不可或缺的交通要道，路邊停車格也紓解附近不少停車壓力，若施工過程再砍樹，更會引發民眾更大的反彈。

水利局表示，擴大整治綠川下游，除了拆除阻隔親水的綠川左岸（興大路），結合水道、鐵道、綠園道，將河岸綠帶延伸至校園及社區，計畫已發包，預計2020年底完工，打造當地成為文教水岸大學城。

黃國書說，綠川整治也要兼顧在地居民的生活需求，一定要聆聽人民心聲，經雙方溝通協調後，市府承諾修改計畫內容原興大路保留、維持現有植栽，計畫修改完成後，再開說明會與在地居民報告。

(中時 )