南科贊美酒店耶誕做公益 助126學童圓夢

2018年12月23日 18:51 中時 李其樺

大內區二溪國小共有11名弱勢學童獲得耶誕禮物，校長陳慶林（後排右）、南科贊美酒店總經理黃志佳（後排中）與學童合影。（李其樺攝）

南科贊美酒店董事長郭文俊（左）表示，發起公益活動除了器和南科贊美「讚美他人」的理念，也希望藉大家的手把愛傳遞出去，讓偏鄉弱勢學童也能感受社會溫暖。（李其樺攝）

南科贊美酒店23日上午舉辦「暖暖耶誕、南科有愛」公益活動，今年號召旅客和網友共同認養126位學童，按照心願卡發送禮物給學童，當天也招待學童享用聖誕大餐，提前度過溫暖歡笑的聖誕節。

南科贊美酒店董事長郭文俊表示，南科贊美酒店連續4年在耶誕節前夕舉辦耶誕送禮公益活動，今年除了住宿旅客、網友響應認養活動，包括善化扶輪社、善化國小校友及市議員林志展也用行動響應公益，希望藉大家的手把愛傳遞出去，讓偏鄉弱勢學童也能感受社會溫暖。

南科贊美酒店總經理黃志佳表示，今年共有來自善化、大內、山上、官田等區12校126位學童參加認養計畫，多數來自單親、低收入和隔代教養家庭，經濟裝況普遍不佳，但是有不少孩子不是為自己，而是為家人許下心願，小小年紀就懂得孝順、體恤家人，令人感動。

其中就讀大內區二溪國小3年級的男童葉祐丞從小看著祖父、父親下田採收木瓜，決定送他們一台手推車，讓他們可以載運木瓜上市場兜售，高齡76歲的祖父葉清志對於愛孫贈送手推車孝心，直說「揪感心！」

同樣就讀二溪國小6年級的葉馥禎寫下心願卡，希望可以募集到4張台北101的門票，同學許鈺歆則許願拿到5張義大世界門票，當天也順利圓夢，露出驚喜表情。

校長陳慶林表示，二溪國小只有31位學生，今年校內師長為了加深畢業班學生的回憶，特別讓六年級的同學自行規畫畢業旅行，有學生許願讓同學一起拿到門票，展現充滿溫度的同窗情誼。

(中時 )