紅毛、郭亞棠陪育幼院童過耶誕 小朋友一句話讓他們鼻酸了

紅毛、郭亞棠南下陪育幼院孩童過耶誕。（民視）

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紅毛、郭亞棠特地南下陪高雄育幼院孩童，與大川本鋪古早味蛋糕店老闆施孟佐一同做愛心耶誕，並致贈加菜金給淨覺育幼院主任。（民視）
郭亞棠、紅毛日前受唐美雲邀請赴韓國慶州拍攝電視劇，低溫讓他們直呼凍未條。（民視）

在民視《大時代》中飾演夫妻的紅毛、郭亞棠，戲外也合作直播節目《94醬好玩》，23日兩人趁拍戲空檔特地南下到高雄淨覺育幼院，陪院童一起做耶誕蛋糕，提前過耶誕節。兩人搭高鐵赴高雄進行公益之行，還被巧遇的《大時代》粉絲問說：「真的夫妻嗎？搭高鐵是不是要去度蜜月？」讓兩人哭笑不得。

育幼院童小朋友開心大喊兩人劇中名字，直說看到本人真的很開心，而且他們好親切，還說「很久沒有電視上的人來了」，這也讓紅毛跟郭亞棠一陣鼻酸，直說只要有機會，一定會常常來現場看看院童。淨覺育幼院主任鄭淑媛表示很感動他們的到訪，也親切為院童製作蛋糕，給孩子們不一樣的耶誕節。

紅毛說以往公益活動都以北部為主，這一次剛好有機會能夠出席南部的公益活動，覺得很感動，郭亞棠說一知道有這個活動，十分興奮，因為自己很少有公益活動能夠南下到高雄，她說這一趟到育幼院很感動，還找「大川本舖現烤古早味蛋糕」來協助，提供材料可以陪育幼院孩童度過一個不一樣的耶誕假期，兩人現場也捐贈加菜金，更允諾只要有機會，一定會常常回來看他們。

紅毛、郭亞棠日前受唐美雲歌仔戲團邀請，遠赴韓國慶州拍攝電視戲劇《元曉大師》其中一段「崔氏家族的百年家訓」的故事，兩人還遇到台灣觀光客問說「是不是因為你們來韓國，所以《大時代》都沒看到演出！」兩人更當起人肉看板，一一完成忠實粉絲的拍照要求。

兩人回憶韓國慶州之旅，滿滿的感恩，原來這一趟剛好遇上寒流，大批人馬在零下9度的低溫下拍戲，團長唐美雲除了不時提供暖暖包讓大家保暖，更是親力親為，從妝髮、造型、道具、行政等雜務都一手扛，讓兩位晚輩敬佩又感動。郭亞棠說這一次去韓國旅行，因為天氣太冷，唐美雲還把自己的披風脫下來給她，讓她覺得暖身又暖心，直說這是前輩的典範，自己也受用良多，感謝有這個機會能跟唐美雲貼身接觸，得到滿滿的養分，回台灣後繼續做公益。

(中時 )

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