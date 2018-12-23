安那合照林志玲擠出巨乳深溝 張惠妹嚇傻質問：怎麼回事？

張惠妹的18歲姪女安那發育良好，日前合照林志玲與木村拓哉竟出現巨乳深溝嚇壞阿姨。（圖／翻攝自安那臉書）

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中時電子報
／綜合報導

今年跨年天后張惠妹留台北陪市民一起跨年，睽違3年在台跨年的她，宣告也將帶來超過10首歌、總長60分鐘的演出，嗨翻全場。更宣告她將帶著姪女安那一起演出，不過安那服裝卻讓阿妹交代要「嚴格審查」，原來是18歲的安那發育良好，日前在時尚活動上和木村拓哉與林志玲合照，露出豐滿上圍，讓阿妹看到照片當下質問工作人員「怎麼回事？」

張惠妹見狀安那巨乳照片，嚇傻質問工作人員「怎麼回事？」（圖／華視提供）

據《聯合》報導，阿妹跨年壓軸演出，請來日本音響工程師、香港燈光設計師，光樂隊就快20人，目前成本已直逼近500萬，經紀人陳鎮川笑說她喜歡把事情搞大，「太久沒在台灣跨年了，她非常重視。」不過阿妹更重視18歲的親姪女安那的演出，安那今年將在台北與宜蘭兩地表演，除了將合體阿妹外，隨後也會到宜蘭擔任壓軸演出嘉賓，但日前安那的穿著讓阿妹相當有意見。

安那當天也與蔡依林（左）合照。（圖／翻攝自安那臉書）

阿妹看見之前安那參加時尚活動合照木村拓哉與林志玲，擠出巨乳深溝，立刻就問身邊工作人員「怎麼回事」，這次跨年阿妹也強調安那的衣服一定要讓她看過，安那的經紀人表示：「其實阿妹從去年就非常重視安那在跨年的演出，今年也是一直追問歌單，還改了一下，希望安那多唱點互動多的歌曲。」

(中時電子報)

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