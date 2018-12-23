生態素人攝影展 即日起七股生態館展出

2018年12月23日 18:51 中時 李其樺

攝影家王素滿拍攝七股溼地黑面琵鷺攝影作品。（李其樺攝）

攝影家黃永豐拍攝七股溼地生物，逗趣姿態宛如「情歌對唱」。（李其樺攝）

攝影家王素滿、黃永豐23日在七股黑面琵鷺生態展示館舉辦「濕地羽漾攝影雙個展」開幕儀式，共110張攝影作品涵蓋鄉土、河川、鳥等自然景觀，即日起展出至明年4月14日止。

王素滿、黃永豐兩人皆為素人攝影家，長期紀錄黑面琵鷺生態，今年特別將多年來拍攝水鳥與沿海濕地美景的作品集結起來，希望能夠讓民眾看到生機盎然的美麗濕地樣貌以及鳥類生態。

王素滿長期以攝影記錄自身家鄉的故事，題材涵蓋民俗、海、水、鳥，作品多次獲美展和攝影展肯定，這次以溼地鳥類為主題，鏡頭下鳥兒彷彿瞬間靜止，卻又充滿動感，栩栩如生，搭配優美的文字，使作品兼具自然與人文之美。

黃永豐過去為從事針織車台修理的師傅，後來開始關心家鄉自然生態，從「黑手」轉變為生態志工，每年黑面琵鷺登台，黃永豐總是衝最前線詳記黑琵數量，協助鳥類調查工作，並熱心為學童與遊客導覽解說，傳承保護濕地與生態的觀念，這次他特別將多年來拍攝的濕地生物與美景公開展出。

準台南市長黃偉哲、農委會特生中心主任楊嘉棟昨到場參加開幕剪綵活動，黃偉哲表示，目睹許多生態志工參與黑面琵鷺等保育工作的推動，承諾未來執政後一定會加強重視生態保育工作的推動政策。

(中時 )