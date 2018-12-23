富邦U18明星賽》高中3年僅1轟 陳聖平勇敢挑戰全壘打大賽

陳聖平獲得富邦Ｕ18明日之星大賽「The One」獎項。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導

來自新竹市成德高中陳聖平今天（23日）在富邦U18明日之星大賽獲得「The One」獎項，不僅如此，他更在稍早的全壘打大賽出賽，在新莊棒球場擊出2發全壘打，「想證明自己的能力。」談起想參加全壘打大賽的原因時，他這麼說。

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規劃這次賽事的富邦悍將球探沈鈺傑透露，當初邀請成德高中參與明日之星賽事時，陳聖平恰好在場，「他一聽到有全壘打大賽，就跟我說他想要打，讓我印象滿深刻的。」沈鈺傑說。

陳聖平表示，當初沈鈺傑教練也有邀請他，「雖然高中3年只打過1支全壘打，而且那邊（明日之星大賽）的對手都很強，但我想挑戰！想證明自己有那個能力。」陳聖平帶著無所畏懼的眼光說道。

不過陳聖平隨後卻笑道：「其實心裡還是會怕，我是最後一個上去打的，前面4顆都沒打出去，前面的人（林逸達、林吳晉瑋、劉基鴻）都至少打出1支，我很怕我會是唯一1個沒打出去的。」

陳聖平在預賽輪就擊出2發全壘打，比他高中3年打的還多，雖最終沒能進入魔王輪挑戰富邦強打林益全，但他仍對自己表現感到滿意，「我本來想說打1支就好，2支有點超乎自己的預期。」他說。

陳聖平在隨後的明日之星大賽擔任明星藍隊先發捕手，且還移防游擊打滿整場，更在第3局球隊0比3落後時擊出帶2分打點的長打，為球隊吹響反攻號角，最終藍隊逆轉成功，以10比6獲勝。陳聖平攻守俱佳的表現也獲得專業評審及媒體的肯定，成為此次比賽MVP獎項，獲得「The One」獎項。

陳聖平感激道：「感謝富邦選我進來，感謝沈（鈺傑）教練推薦我打全壘打大賽，（明日之星大賽）又可以打滿9局，我會學習好的優點，不管好壞都吸收，這次比賽對我有很大幫助，也有很多好選手，自己也會提升。」明年他將從高中畢業，期待能挑戰旅外。

(中時電子報)

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