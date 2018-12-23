新營毛毛蟲競走賽 蔡育輝上場同樂

首次在新營區舉辦的「毛毛蟲」競走賽，除了預先報名的28支隊伍，還臨時接受現場報名，增加27隊趣味體驗組。（劉秀芬攝）

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新營「議長盃」健行暨毛毛蟲競走比賽23日於長榮體育場熱鬧登場，許多民眾扶老攜幼沿著水火同源廣場四周健走，有的接著繼續挑戰毛毛蟲競走。新東國中校長陳琳琳與家長會長黃獻輝率領師生組隊參賽，選手們當完毛毛蟲幾乎都累歪了，每個人雖然都氣喘噓噓，卻直呼好過癮。

由市議員蔡育輝服務處承辦的健行暨毛毛蟲競走比賽，事先報名連同現場臨時參加的民眾超過1800人，健走比賽分為競走和休閒兩組，前3名分別獲得鈦合金炒菜鍋、平底鍋、卡式爐等獎品；休閒組只要走完5圈水火同源廣場，亦可獲兩棵高麗菜、一袋柳丁及一盒點心的獎勵。

首次在新營區出現的「毛毛蟲」造型可愛，但是玩起來可就相當累人，除了預先報名的28支隊伍，現場民眾也被可愛的毛毛蟲所吸引，因此還臨時接受現場報名，增加27隊趣味體驗組。

新東國中校長陳琳琳與家長會長黃獻輝也率領師生組成的「新東好棒」、「卓越新東」、「東東強」、「9487」等4支隊伍參賽。蔡育輝服務團隊與北家扶中心工作人員也都有組隊參賽，蔡育輝還親自上場比賽，比完喘到說不出話。

此項比賽前10名都有獎品，冠軍隊人人都可獲一台空氣清淨機，有的參賽隊名乾脆就叫「空氣清淨機是我的」、「空氣清淨機我來了」等等，不論是競賽組或是趣味體驗組的隊員，每個到達比賽終點時無不累倒在草地上，大家笑聲不絕。

市府動保處今日也特別到場為毛小孩免費進行寵物登記及施打七合一、狂犬病疫苗，衛生局國民健康科、環保局綜合規劃科、經發局工商行政科、新聞處及中央研究院台灣人體生物資料庫新營醫院駐站等單位亦設攤進行業務宣導。

(中時 )

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