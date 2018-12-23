患病媳婦燒東西引祝融 8旬老翁睡夢中成焦屍

2018年12月23日 18:53 中時 潘建志

屏東縣鹽埔鄉一處民宅23日清晨5時許發生火警，警消人員撲滅火勢後於屋內床邊發現1具男性焦屍。（潘建志翻攝）

屏東縣鹽埔鄉一處民宅23日清晨5時許發生火警，警消人員前往撲滅火勢後，在屋內床邊發現1具男性焦屍，死者為81歲陳姓老翁。警方調查後發現，是老翁有精神疾病的蘇姓媳婦，在房間燒東西不慎引燃火勢，依公共危險罪及殺人罪將其移送法辦。

屏東縣消防局23日清晨5時39分接獲通報，鹽埔鄉一處平房發生火警，出動人車前往搶救。到場後發現平房一處房間已燃燒，報案民眾表示屋內有人員受困，6時撲滅火勢後，消防員在屋內床邊發現陳姓老翁已被燒成焦屍，明顯死亡。

老翁和妻子、兒子、媳婦、孫子同住，警方將所有家人帶回警局調查詢問，發現老翁50歲的蘇姓媳婦患有精神疾病，亦領有重大傷病卡；她的左手有燒燙傷，衣服有被燒破的痕跡，詢問後她坦承當時她要燒東西，不慎引起火災。

警方調查，蘇婦在早上4時30分左右，想用打火機點燃垃圾桶裡的東西，沒想到火勢竟一發不可收拾，家人聞到燒焦味連忙爬起來，想要救火已經來不及。老翁因獨自睡在起火處的房間，加上行動不便，來不及逃生命喪火窟。

蘇婦和先生育有2子1女，其中1子已死亡，一家三代同住，沒想到竟發生火警意外，家人都感到很難過。警方訊後，依公共危險罪及殺人罪將蘇婦移送法辦。

(中時 )