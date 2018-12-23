Gino走路撞路標額頭掛彩 粉絲P圖竟撞臉海賊王的他

Gino額頭掛彩竟撞臉海賊王紅髮傑克。（翻攝Gino臉書、IG）

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Gino穿短褲上街被誤會腿上有刺青。（左圖翻攝爆廢公社、右圖民視提供）

藝人Gino最近趕拍民視《大時代》，日前到新北市貢寮拍戲，卻因為太累撞到路標，額頭上多了兩道傷口，粉絲超心疼。由於先前粉絲曾P圖，說他和《海賊王》裡的「紅髮傑克」造型超像，沒想到這一撞，連額頭傷痕都超吻合，讓Gino大感意外。

Gino表示，他當時已經很累，然後太陽又很大，其實眼睛睜不太開，他就邊走邊睡覺，然後扶著欄杆，心想應該沒有問題，誰知走著走著突然碰一聲，原來是撞上寫著「禁止進入」那種鐵的招牌，「我直接頭就撞上，感覺怎麼濕濕的血就流下來」。他無奈提醒大家：「走路不睡覺、睡覺不走路。」

他劇中的山羊鬍，被不少人稱讚，他笑說，這造型可是花了他16萬，植入自己的頭髮，雖然手術過程痛得要命，但他認為相當值得。

其實，Gino最近在馬路上發生的事不只這一樁，他日前穿短褲上街購物，正等著過馬路時，被民眾拍照Po在「爆廢公社」，網友大驚：「居然腳上有一大片刺青！看來好像有黑道背景喔！」但稱讚他看起來頗帥的。有網友認為看起來是「刺青襪」，也有人說「是黑道都不一定刺青了，刺青也不一定是黑道」。

GINO透露，那其實是他最近回歸演出《大時代》，因應劇中角色需求，才在腳上「貼」刺青圖案，當時穿短褲出門也忘記自己腳上有刺青圖案。剛好有粉絲截圖給他，他才知道被誤會，這也是他第一次被誤以為是黑道大哥，「如果有這種戲路，我也想嘗試看看！」

(中時 )

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