SBL》棒打老東家台銀？賈西亞連說5次NO

2018年12月23日 19:04 中時電子報 黃及人

才返台打到第2場，富邦勇士洋將賈西亞隨即遇上前東家台銀，23日交出18分、10籃板的雙十數據，協助富邦103比87擊倒台銀，也送台銀3連敗，問他是否感覺上演棒打老東家戲碼，賈西亞連忙一臉緊張，連說5次「NO」否認！

「我對台銀沒有任何不好的感覺，我們彼此相互尊重，」賈西亞說，「我想他們本季少了郭少傑這名得分好手，可能還需更多時間調整。在場上碰到他們，我沒什麼特別不同之處，我更相信他們會吞3連敗，跟我一點關係都沒有。」

賈西亞也透露，其實這幾天在彰化，有跟包含陳順詳、張博勝、龍弘元等台銀球員聊過天，也都彼此關心一下近況，但問到是否有跟台銀教練團講到話，賈西亞只能連忙乾笑企圖帶過，一旁的富邦助教Jason連忙解圍，「不予置評！」

富邦總教練許晉哲還算滿意賈西亞這兩場表現，畢竟富邦也摘3連勝，「我想這兩場比賽，賈西亞的罰球對我們幫助很大，每當他感覺自己體能快不行了，也會在場上主動跟我要求換人，我想接下來他最大的問題還是體能狀況。」

如此一來，是否代表留在台北的基斯即將走人，許晉哲說：「我們跟基斯簽的是月薪合約，所以至少要付他錢到本月底，現在仍等我們回去開會討論。他昨晚還有傳訊息來跟我恭喜贏球，也自知他在球隊的化學效益，確實不太好。」

至於先前放話考慮一口氣送走三洋將的台銀總教練韋陳明，賽後強調就算真的考慮這麼做，也必須等找到新洋將來台才行，「我感覺史密斯的心已經不在這裡了，換是一定要換，就看能否找到人，目前希望優先找來可以鞏固禁區的洋將。」

(中時電子報)