SBL》棒打老東家台銀？賈西亞連說5次NO

富邦賈西亞(左)23日交出18分、10籃板的雙十表現。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報

才返台打到第2場，富邦勇士洋將賈西亞隨即遇上前東家台銀，23日交出18分、10籃板的雙十數據，協助富邦103比87擊倒台銀，也送台銀3連敗，問他是否感覺上演棒打老東家戲碼，賈西亞連忙一臉緊張，連說5次「NO」否認！

SBL》從悍將行銷變勇士助教 魏維：跟回家一樣

「我對台銀沒有任何不好的感覺，我們彼此相互尊重，」賈西亞說，「我想他們本季少了郭少傑這名得分好手，可能還需更多時間調整。在場上碰到他們，我沒什麼特別不同之處，我更相信他們會吞3連敗，跟我一點關係都沒有。」

賈西亞也透露，其實這幾天在彰化，有跟包含陳順詳、張博勝、龍弘元等台銀球員聊過天，也都彼此關心一下近況，但問到是否有跟台銀教練團講到話，賈西亞只能連忙乾笑企圖帶過，一旁的富邦助教Jason連忙解圍，「不予置評！」

富邦總教練許晉哲還算滿意賈西亞這兩場表現，畢竟富邦也摘3連勝，「我想這兩場比賽，賈西亞的罰球對我們幫助很大，每當他感覺自己體能快不行了，也會在場上主動跟我要求換人，我想接下來他最大的問題還是體能狀況。」

如此一來，是否代表留在台北的基斯即將走人，許晉哲說：「我們跟基斯簽的是月薪合約，所以至少要付他錢到本月底，現在仍等我們回去開會討論。他昨晚還有傳訊息來跟我恭喜贏球，也自知他在球隊的化學效益，確實不太好。」

至於先前放話考慮一口氣送走三洋將的台銀總教練韋陳明，賽後強調就算真的考慮這麼做，也必須等找到新洋將來台才行，「我感覺史密斯的心已經不在這裡了，換是一定要換，就看能否找到人，目前希望優先找來可以鞏固禁區的洋將。」

(中時電子報)

台銀的洋將問題目前暫時還是無解。(中華籃協提供)

富邦U18明星賽》高中3年僅1轟 陳… 富邦U18明星賽》建仔欽點會上場 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。