富邦U18明星賽》建仔欽點會上場 高二鄭澔越級打怪對決戴培峰

目前高二鄭澔（圖）今天越級打怪、對決職棒打者戴培峰。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導

富邦U18明星大賽中有「神救援」橋段，兩支球隊分別能使用1次，請求職棒球員「神救援」，今天（23日）明星白隊請求戴培峰協助，明星藍隊王建民則換投普門高二左投鄭澔，讓他越級打怪面對職棒球員。

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王建民賽前就已告知鄭澔，只要場上一有狀況，就會讓他上場，所以登板前鄭澔都在熱身，上場前也不知道自己第一個要面對的打者就是富邦悍將選秀狀元戴培峰。

鄭澔表示，站上投手丘才發現站在打擊區的是戴培峰，「當下有一點嚇到要面對中職打者，不過當時已經2出局了，不會緊張，計畫要投直球對決戴培峰。」面對戴培峰，鄭澔使用了7顆球，且還投到兩好三壞滿球數，「本來有想過可以三振他，不過卻是四壞保送，有點可惜。」鄭澔說。

鄭澔雖僅面對2打席，但他在壘上有人時登板中繼、沒有失分，所屬的藍隊終場以10比6逆轉勝。他賽後表示：「隊友很多都是U18國手，參加這個比賽可以跟這麼強的球員一起拚，期待自己有一天可以超越他們。」

鄭澔現在雖才高二，但已有職棒夢，計畫高中畢業後就要參加中職選秀，普門目前有2位球員加盟中職，分別是Lamigo桃猿投手翁瑋均及外野手邱丹。

「學長很常回學校來看我們，他們說，職棒環境很現實，一定要多問、多學，要是不問，就永遠學不到東西。有了挑戰職棒的想法後，我也很常問他們問題，這次打了比賽後，對打職棒也更有動力。」鄭澔說。

(中時電子報)

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