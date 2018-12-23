聽音樂也助弱勢社會團體辦慈善音樂會

23歲的年輕音樂家林寬站上歌劇院演奏，展現音樂長才。(林欣儀攝)

友善列印
中時
台中國美扶輪社、台中卓越獅子會及台中市家長會長協會、文心商青會等團體募集款項捐助弱勢。(林欣儀攝)

為扶持更多有志向上的年輕人，台中國美扶輪社、台中卓越獅子會及台中市家長會長協會、文心商青商會等社會團體攜手舉辦「法式饗宴慈善音樂會」，邀音樂家林寬23日晚間在台中國家歌劇院演出，並募集15萬元款項捐助伊甸社福基金會與彩虹愛家協會。

站在歌劇院舞台上，林寬以拿手的薩克斯風吹奏出優美音符，吸引台下觀眾專注聆聽。23歲的林寬高中畢業即赴法國學習，去年取得薩克斯風高等演奏文憑，學成返台後除受邀演出、教授學生，也常到偏鄉進行公益演出，希望為台灣多做些事。

主辦單位之一、台中國美扶輪社長張健家表示，身兼家長會長協會的他特別重視教育，再加上扶輪社以音樂、美學為宗旨，為幫助學成歸國的年輕人能一展所長，邀集台中卓越獅子會及台中市家長會長協會、文心商青會等團體舉辦慈善音樂會，盼透過音樂讓更多人感受社會溫暖。

此外，台中國美扶輪社、台中市家長會長協會成員募集5萬元款項現場捐給彩虹愛家協會，將做為偏鄉孩子的生命教育經費；而卓越獅子會等分會也募集10萬元捐贈伊甸基金會，將作為獨居老人送餐、服務及關懷獨老經費。

張健家強調，老年社會來臨、民眾應更重視老人服務與關懷，而孩子是我們的未來、他們的教育不能等，決定將募集善款作為老人關懷與兒童教育使用。

(中時 )

推展台灣動畫文化《小兒子》第二… 越想越不對勁 從心理陰影面積找…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。