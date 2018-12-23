聽音樂也助弱勢社會團體辦慈善音樂會

2018年12月23日 20:06 中時 林欣儀

台中國美扶輪社、台中卓越獅子會及台中市家長會長協會、文心商青會等團體募集款項捐助弱勢。(林欣儀攝)

為扶持更多有志向上的年輕人，台中國美扶輪社、台中卓越獅子會及台中市家長會長協會、文心商青商會等社會團體攜手舉辦「法式饗宴慈善音樂會」，邀音樂家林寬23日晚間在台中國家歌劇院演出，並募集15萬元款項捐助伊甸社福基金會與彩虹愛家協會。

站在歌劇院舞台上，林寬以拿手的薩克斯風吹奏出優美音符，吸引台下觀眾專注聆聽。23歲的林寬高中畢業即赴法國學習，去年取得薩克斯風高等演奏文憑，學成返台後除受邀演出、教授學生，也常到偏鄉進行公益演出，希望為台灣多做些事。

主辦單位之一、台中國美扶輪社長張健家表示，身兼家長會長協會的他特別重視教育，再加上扶輪社以音樂、美學為宗旨，為幫助學成歸國的年輕人能一展所長，邀集台中卓越獅子會及台中市家長會長協會、文心商青會等團體舉辦慈善音樂會，盼透過音樂讓更多人感受社會溫暖。

此外，台中國美扶輪社、台中市家長會長協會成員募集5萬元款項現場捐給彩虹愛家協會，將做為偏鄉孩子的生命教育經費；而卓越獅子會等分會也募集10萬元捐贈伊甸基金會，將作為獨居老人送餐、服務及關懷獨老經費。

張健家強調，老年社會來臨、民眾應更重視老人服務與關懷，而孩子是我們的未來、他們的教育不能等，決定將募集善款作為老人關懷與兒童教育使用。

(中時 )