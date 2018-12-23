2020國民黨5人誰最適合當總統 排名曝光

2020國民黨馬英九(左上)、吳敦義(右上)、朱立倫(左下)、王金平(下中)、張善政(右下)，誰最「適合」當總統？(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報

2020國民黨究竟由誰出馬？前總統馬英九動作多還出書，前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義都展開了感恩傾聽之旅，新北市長朱立倫選後也立刻下鄉。綠媒董事長吳子嘉搶先曝光民調，2020國民黨5人誰最「適合」當總統排名曝光，朱立倫>王金平>張善政>馬英九>吳敦義。

吳子嘉在《寰宇全視界》指出，周一要公布《美麗島電子報》所作的2020總統民調，其中有一個題目叫「適合度」調查，「你適不適合選總統？」適合度最高的是新北市長朱立倫，為39.8%。王金平為20%，比馬英九還高。張善政為15.3%。前總統馬英九適合度才13.4%，顯示民眾認為馬已經當過總統，不應再當了。吳敦義適合度最低，只有7%。

吳子嘉認為，參加2020總統，馬英九完全沒有列入考慮。淡大國際事務學院院長王高成也表示，前一段時間，大陸一些院長級來開會，跟馬英九做閉門會談，有人問馬會不會出來參選總統，馬不置可否，沒有明白拒絕，表示他心中還是有一些潛在想法。馬英九可能認為他有一份責任感，因為他當時讓國民黨敗選，經過這麼多年，他覺得有責任讓國民黨重新再回來執政。國民黨選情低迷時，他可成為一個強心劑，不過，現在國民黨氣勢起來了，馬英九再度回鍋的必要性，顯然降低不少。

資深媒體人陳鳳馨則點出，馬英九想要保持政治溫度，若說死「我就是不選了，我不可能有2020」，馬會擔憂他講的話就沒人再聽了，若想要再開拓一些空間，就會變得比較難。不過，馬能忍受自己的民調一直都比王金平低嗎？若再這樣下去的結果，馬英九是不可能出來的。

(中時電子報)

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