越想越不對勁 從心理陰影面積找真相

新生代編導黃彥霖最新作品《＃越想越不對勁》，扣緊時下新聞、社群網絡頗為火紅的關鍵字「越想越不對勁」，層層剖析事件裡受害者、加害者與旁觀者的心境，藉此探討性別暴力背後的真相。（故事工廠提供）

友善列印
中時

每當性別暴力事件發生時，除了加害者被撻伐，受害者經常也是被檢討的對象，新生代編導黃彥霖最新作品《#越想越不對勁》，扣緊時下新聞、社群網絡頗為火紅的關鍵字「越想越不對勁」，層層剖析事件裡受害者、加害者與旁觀者的心境，藉此探討性別暴力背後的真相。

黃彥霖出生於1984年，畢業於台大戲劇所，他表示觀察到「越想越不對勁」這組關鍵字，最初是出現在媒體用語上，「例如新聞上會提到『某某女子和男友約會結束後，越想越不對勁，隔天決定報警。』網路社群上就會從中揶揄受害者，為何第一時間不講，隔天才決定報警，藉此斷定性侵不只是單方面的問題，這種用法，帶有一種惡意的調侃，這個劇本是從這裡開始延伸。」

《#越想越不對勁》故事描述一名女學生提出老師對她的侵害，並自殺，爾後老師決定還原真相，將兩人的故事寫成書出版，而女學生的閨中密友為了報仇，藉機靠近老師，並從中作梗，幾經布局，劇情卻急轉直下，這位閨中密友，很可能才是真正害死女學生的兇手。

黃彥霖表示，故事顯示了人性的多面性，「每個人都有自己的掙扎，不是純粹的善良或邪惡，但是他者、大眾，卻總是看了表面就輕易地評價對方是好人或壞人，這樣的論斷，是二次傷害。」

黃彥霖表示，劇中角色都在捍衛自己所詮釋的真相，「他們都像是戴上一張面具看世界，表面上是尋找真兇的過程，但其實是在隱藏自己的心理陰影和罪惡感裡，在到後來再也分不清楚什麼是真實，也疏忽真相很可能不只有一個，真相應當是多元而複雜的，這才是真相。」

(中時 )

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