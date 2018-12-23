國道客運票價漲定了！統聯明年1／5起漲5至20元

2018年12月23日 19:51 中時電子報 戴安瑋 、 林郁庭

國道客運票價又要漲價！統聯客運官網公告，將於明年年1月5日凌晨起針對國道客運營運路線進行票價調整，各路線漲約5到20元；國光客運也公告在明年1月3日起調整中、長程路線的優惠時段及票價，請民眾多留意。

公路總局表示，這是繼首都、葛瑪蘭客運之前已調整部份票價後，統聯調整各路線票價，國光客運則是調整優惠時段。業者調整票價，都是依公司營運成本，在核定票價的上限範圍內調整優惠內容。

統聯客運官網公告，近年由於各項費用不斷上漲，致使客運業18項成本增加，因此本公司不得已將於2019年1月5日(周六)凌晨00:00縮減優惠調整部份國道路線票價，已報請主管機關交通部公路總局同意各路線票價調幅約20元到40元。但因近期油價有回跌，針對調幅超過20元之路線本公司在2019年2月26日前推出限期回饋優惠，故各路線調幅約為5元到20元。

國光客運官網也公告，因各項成本日趨漸高，將自2019年1月3日調整中、長程路線票價，不過為鼓勵民眾於春節期間出遊，特提供自1月3日起到2月28日期間，部份路段將提供限期優惠價格，包括周一中午12：30分起到周五12：29分為優惠票價時段，原價時段為每周五中午12：30到周一12：29，民眾可多加利用。

(中時電子報)

統聯官網公告。（圖/翻攝自網站）