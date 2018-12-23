戰爭民營化？黑水傭兵刊登廣告「我們要來了」

2018年12月23日 20:25 中時電子報 江飛宇

美國總統川普下令美軍在一百天內從敘利亞撤軍，然而美國國防部長馬提斯並不同意這個決定，他只好辭職表達抗議。就在美軍準備離開時，傭兵可能加入反恐戰場，著名的民間防衛與傭兵集團黑水公司(Blackwater)在專門介紹槍支和狩獵的雙月刊《後座力》(RecoilI)的明年1月/ 2月號當中，出了一則全版廣告，寫著「我們要來了」(We are coming)。

軍事時報(Military Times)報導，黑水公司原本的業務是部隊與保安的課程訓練，不過後來也參與了實際戰爭，尤其在2001年以後的反恐戰爭期間，介入的業務愈來多，後來在2009年爆發了虐囚虐俘事件後，黑水的品牌形象大壞，美國政府在2009年解除了與黑水的合約。到2016年，黑水已經多次重新命名和重組，曾經被康斯泰集團(Constellis)改名的阿波羅控股集團收購，不過又傳出這筆交易被擱置。至少康斯泰集團不願承認他們與黑水有關，僅表示他們收購的是黑水曾經有的培訓中心，但與黑水公司已沒有任何關係，也沒有收留任何黑水的管理人物，比如黑水創始人和前執行長「黑水王子」艾瑞克．普林斯(Erik Prince)。

但是《後座力》的全版廣告似乎暗示黑水公司正在自行復活，也有人認為，黑水根本就沒有真正離開過，枱面上的故事只是障眼法，甚至可以說，有沒有公司名稱也不太重要。

普林斯先前接受媒體訪問時曾經說過他對反恐戰爭的看法，他認為花費17年的阿富汗戰爭，在傳統的軍事行動下，是永遠不會取得勝利的，因為正規戰的打法耗時耗錢又耗力，他主張應該透過轉交由傭兵來處理反恐戰爭，也就是「反戰爭民營化」。

普林斯專訪時曾表示，如果他是決策者，他將廢除北約部隊在阿富汗的任務，改派出6000名簽約的傭兵，和2000名現役特種部隊，就足以取代阿富汗的2.3萬名部隊。

他的「阿富汗戰爭民營化」主張，先前被白宮駁回，並受到國防部長馬提斯的嚴厲批評，馬提斯在8月時說，這種構想「是將美國的國家安危，置於民間承包商手中」。

如今馬蒂斯已經離開了，所以黑水公司的阻礙少了一大半，而且普林斯一直是川普的支持者，所以川普也有可能採納他的意見。

一位美國國防部官員說，未來美國的反恐戰略「確有可能」發生劇烈變化。

(中時電子報)