大巨蛋案逼走林洲民？柯P兩度撇清：跟那無關呀

2018年12月23日 20:37 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲擬將都發局長林洲民轉派都更中心董事長，外界傳大巨蛋案是關鍵調職原因，林洲民今表示「不委屈，尊重市長人事任命權」。對此，柯晚間受訪兩度撇清，跟那沒有關係！他說，「這次是為了公宅後續工程調整人事，我們會按照我們的需要去調整人事，這本來就蠻正常的」。

柯文哲表示，我們公宅1萬2000戶規畫設計初步已經完成，下階段重點是施工完成，所以下階段要找工程管理的人才，都市計畫部分，希望林去都更中心當董事長，然後改派具有工程管理專長的人，作後續處理。

媒體詢問是否是因大巨蛋問題處理不盡理想，才會調動林的職務？柯文哲表示，跟那無關，大巨蛋案就是怕有這種困擾，所以2年前就開始要求都審全程錄音錄影，甚至還網路直播，會議記錄都上網。

外傳副市長鄧家基、市長室主任李文宗認為林洲民太刁難，成為調動職務的關鍵因素？柯則再度撇清「跟這無關！」他表示，大巨蛋過去4年紛紛擾擾，市府內部有人主張拆、有人主張蓋，當然也因為這樣，以前人家還說我們去密會趙藤雄，後來乾脆把一切公開透明。

至於有媒體貼出line對話截圖，指林洲民私下點名市政顧問蔡壁如、市長室主任李文宗是「趙友友」，對此柯再度大打太極表示，堅持用公開透明的方法，「這也確保將來不會因為人事的更迭，產生什麼放水或刁難的問題」。

媒體詢問是否換了林洲民，大巨蛋就會保證在新任期完成？柯文哲表示，大巨蛋後續問題還蠻多的，比方說條約都還沒去談，所以上次跟蔡總統見面才特別談，需要中央政府幫忙，目前大巨蛋的疏散問題，要在基地內完全解決蠻困難的，會用到文化部管轄的土地，如果大家不坐下來互相幫忙，蠻難解套的。

媒體詢問換不換局長似乎不影響大巨蛋進度？柯文哲則稱「這沒有關係啊！這次為了公宅的後續工程調整人事，我們會按照我們的需要去調整人事，這本來就蠻正常的，沒有什麼特別的地方」。

(中時 )