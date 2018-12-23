影》印尼海嘯６台人困山區待救援　暫輕傷無礙

前台中市交通局長王義川獲悉台灣團九人受困印尼，火速透過印尼當地的台商協助，在印尼和台灣團連絡上，盡速協助返台。（盧金足攝）

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前台中市交通局長王義川表示，台中旅客並無大礙，衣食安全無缺，目前等待救援離開印尼民宿，希望他們趕快平安返回台灣。（盧金足攝）

印尼巽他海峽附近海灘22日晚間爆發海嘯襲擊，引發重大災情，造成嚴重傷亡，還傳出有國人受困，其中共9人的台灣團，有6人戶籍位於台中市，另3人為印尼籍姻親，其中1人住北屯區向前交通局長王義川求援，經王義川請當地台商協助，23日獲悉9人都輕傷，台商車子已待命救援，台中市府表示，已積極與受困民眾於台灣的家人保持聯繫，持續提供關懷與協助。

台中市政府指出，市府得知台灣團在印尼受困的消息後十分關切，隨即與外交部保持密切聯繫，將隨時配合外交部，提供相關支援與協助，也盼受災地區儘速復原；也立即展開與受困台灣的家人保持聯繫。

6名海嘯災區受困台人　已獲救送往山下醫院

由於受困的9人台灣團，其中1人住在台中市北屯區，先向北區、北屯立委參選人王義川求援，王義川火速透過印尼當地的台商協助，在印尼和台灣團連絡上，得知9人輕傷都已處理好，本來受困者手機沒電，經民宿提供手機，受困民眾已和台灣家人連絡。

王義川說，這次印尼海嘯計有6名台灣旅客3名印尼籍尚受困，且有一名台中北屯區的市民，透過里長找到錢交通局長王義川希望可以協助，王透過外館與印尼台商總會及當地慈濟單位，盡快聯絡到可能受困在印尼的台中市民，和最新受傷狀況。

王義川表示，這9人原先已經安頓在民宿，後已轉到醫院，外館救援車輛也已經準備好，將盡快安排車輛載送到安全地方，目前民眾都已簡易包紮處理完畢，印尼台商總會會長下午也回報，得知台中旅客並無大礙，衣食安全無缺，希望他們趕快平安返回台灣。

(中時 )

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