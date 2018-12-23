影》愛妻生日遭海嘯巨浪捲走 印尼主唱IG發文集氣

2018年12月23日 20:41 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

在 Instagram 查看這則貼文 Riefian Fajarsyah（@ifanseventeen）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 22 日 下午 4:04 張貼

印尼巽他海峽（Sunda Strait）昨夜因火山爆發引發海嘯，目前已造成至少222人，843人受傷，28人失蹤。印尼搖滾樂團Seventeen主唱Riefian Fajarsyah今上傳海嘯影片到Instagram，清楚顯示昨夜海嘯引發的巨浪如何打斷樂團表演，沖垮舞台，造成團員與許多民眾失蹤或死亡。Riefian Fajarsyah在IG感性發文．稱今天是愛妻生日，期盼她平安歸來。

Seventeen主唱Riefian Fajarsyah在影片中強忍眼淚對他Instagram上的26萬名追蹤者說，除了貝斯手和巡演經理已確定死亡，樂團鼓手、吉他手、一位工作人員和他的妻子狄蘭（Dylan Sahara）目前仍失蹤。他懇請粉絲們集氣禱告大家早日平安。

影片呈現海嘯沖垮舞台實況。當時Seventeen樂團正在爪哇西部海灘雷桑角（Tanjung Lesung）的一個露天音樂會上表演，吸引了許多觀眾，他們在巨浪來襲、沖垮帳篷舞台的前一秒還在鼓掌歡呼。畫面也顯示巨浪將樂團成員和設備拋擊至觀眾席前方跳舞的男女身上。

蘋果報導，當地媒體有消息指，主唱妻子目前確定是安全的。稍早有人通報，在當地某家診所看到Dylan Sahara，但尚無法取得連絡。

(中時電子報)