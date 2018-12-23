影》愛妻生日遭海嘯巨浪捲走 印尼主唱IG發文集氣

印尼搖滾樂團Seventeen主唱Riefian Fajarsyah在IG感性發文．稱今天是愛妻生日，期盼她平安歸來。(翻攝自IG)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）昨夜因火山爆發引發海嘯，目前已造成至少222人，843人受傷，28人失蹤。印尼搖滾樂團Seventeen主唱Riefian Fajarsyah今上傳海嘯影片到Instagram，清楚顯示昨夜海嘯引發的巨浪如何打斷樂團表演，沖垮舞台，造成團員與許多民眾失蹤或死亡。Riefian Fajarsyah在IG感性發文．稱今天是愛妻生日，期盼她平安歸來。

Seventeen主唱Riefian Fajarsyah在影片中強忍眼淚對他Instagram上的26萬名追蹤者說，除了貝斯手和巡演經理已確定死亡，樂團鼓手、吉他手、一位工作人員和他的妻子狄蘭（Dylan Sahara）目前仍失蹤。他懇請粉絲們集氣禱告大家早日平安。

影片呈現海嘯沖垮舞台實況。當時Seventeen樂團正在爪哇西部海灘雷桑角（Tanjung Lesung）的一個露天音樂會上表演，吸引了許多觀眾，他們在巨浪來襲、沖垮帳篷舞台的前一秒還在鼓掌歡呼。畫面也顯示巨浪將樂團成員和設備拋擊至觀眾席前方跳舞的男女身上。

蘋果報導，當地媒體有消息指，主唱妻子目前確定是安全的。稍早有人通報，在當地某家診所看到Dylan Sahara，但尚無法取得連絡。

(中時電子報)

ifanseventeen IG
影》印尼海嘯６台人困山區待救援…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。