東森自然美進駐大直ATT首家旗艦店盛大開幕 金鐘影后天心驚豔現身

2018年12月23日 20:48 工商 張佩芬

東森自然美大直旗艦店美容室設備先進，環境舒適。圖：業者提供

東森自然美大直旗艦店質感空間。圖：業者提供

東森自然美2018年結盟後，第一家進駐百貨公司的直營旗艦店，今(23)日隆重開幕，一日美麗大使金鐘影后-天心驚豔現身。東森自然美鎖定大直高消費族群，提供精緻頂級的舒壓環境，加上獨一無二的手技美容服務，並融合店中店的購物型態，提供給忙碌的現代女性，更便利、更貼心的美容新體驗。

東森自然美看好大直區商機，豪宅林立，商圈繁榮，是貴婦頂級消費群的一級戰區，將全台首家直營旗艦店落腳在大直ATT 4 Recharge的3樓，打造一個完全放鬆的舒壓空間，運用尖端的生物科技加上獨特的傳導滲透技術，及自然美引以為傲、獨創的按摩技術，並採用成分天然的產品及客制化的諮詢與肌膚護理。

現代女性工作家庭兩頭燒，大直ATT旗艦店提供專屬的美容保養課程，讓現代女性極致尊榮完全釋放壓力，保持好氣色和完美體態，由內到外好好的寵愛自己。

美麗大使天心穿著一身性感禮服，優雅現身為東森自然美大直旗艦店剪綵，展露自信笑容，歲月幾乎沒有在她臉上留下痕跡，天心笑著說：「我常在外地拍戲，有時候冬天長時間在戶外風吹日曬雨淋，保養和紓壓真的很重要，我尤其講究美白和防曬，對”吃”和”保養”這兩項，我是很願意投資的，因為我相信”自然就是美”，我的保養觀念和東森自然美的品牌信念，完全不謀而合」。

東森自然美總經理林燕玲表示：「自然美1972年創立，今年正式轉型為東森自然美，大直旗艦店是東森自然美第一家進駐百貨公司的直營店，大直這一帶是貴婦名媛們踩街必經地，這家店能成為姐妹淘享受精緻SPA的新選擇，未來我們將持續拓展增加門店數，讓更多的消費者能在住家或上班處，就近就能輕鬆享受到尊寵的護膚服務。」

大直ATT旗艦店是東森自然美第一間進駐百貨公司的直營店，有別於過往傳統SPA店的模樣，店面裝潢走好萊塢女星精品私宅風格，商品陳列有如時尚精品專櫃，擁有專屬私密美容室，還擁有女明星等級的專業梳妝室和美容檢測室。消費者直接能在店裡得到更多豐富的購物優惠資訊，甚至可以輕鬆點取，直接採買各式生活及美容保健等商品，一站購足。

未來亦規劃加入美妝及美甲的全方位服務，讓愛美的女性能從保養到上妝一次完成，提供消費者更多居家保養的完整配套。

目前大直旗艦店開幕專屬優惠，NB-1臉部課程+身體護理課程+局部護理課程，能喚醒皮膚潛藏能量，原價$7,000元，優惠價$2,999元。東森自然美大直旗艦店擁有時尚精緻的護膚紓壓空間，將帶給消費者更舒適、更優質的美容SPA環境。

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