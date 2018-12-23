冷氣團陪跨年！週四起更強冷空氣 持續影響到年底

冷氣團陪跨年！氣象局：週四起更強冷空氣 持續影響到年底。（圖/本報資料照）

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中時電子報
、中時／
23日晚降雨以北部、東北部為主。（取自中央氣象局）
志耕氣象報報~北濕涼南熱（影/中視新聞YouTube）

中央氣象局指出，本周第一波冷空氣今（23）日南下，明天中部以北、東北部地區最低溫約15度。不過到了周四會有另一波冷空氣南下，強度達東北季風或大陸冷氣團等級，預估這波冷空氣將持續一週，跨年及元旦恐會受冷空氣影響。這波冷空氣會於週六清晨時對台影響最強，中部以北沿海空曠地區有可能降至12℃。31日至明（108）年1月2日，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局預報員陳建安表示，明日受東北季風影響，全台雲量偏多，北部、東半部一整天斷斷續續有明顯降雨，以基隆北海岸、東北角一帶更為明顯，中、南部則是短暫雨轉多雲，雨勢隨時間緩和週二聖誕節、週三（25日、26日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，不過臺灣附近仍有些水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。

到了週四（27日）另一股更強的冷空氣南下，氣象局預計其強度在東北季風及接近冷氣團等級，中部以北及東北部地區特別轉冷，最冷時間點預估出現在週六、週日（29、30日），深夜、清晨出現13至15℃的低溫。北部及東半部地區降雨機率偏高，中南部影響較小，為多雲的17、18℃天氣。

氣象局表示，預計這波更強的冷空氣將持續長達6天，預估影響至下週日（30日）、跨年跟元旦，屆時北台灣天氣偏冷，北部及東半部有短暫雨，其他地區為多雲。31日至明（108）年1月2日東北季風或大陸冷氣團持續影響，北臺灣天氣偏冷，其他地區早晚亦頗有涼意，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲。

氣象專家賈新興在臉書上表示，跨年夜和元旦仍有一段時間，但目前資料顯示全臺降雨機率高、雨勢也不小，但仍再觀察幾天看看。

氣象專家吳德榮則在其專欄「三立準氣象‧老大洩天機」指出，第二波冷空氣影響期間，因台灣大都在高壓邊緣，迎風面為連續多雨型態，「感覺上將會更為濕冷」；背風面則天氣穩定，愈往南受影響程度愈小。

(中時電子報)

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