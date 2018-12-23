高雄駁二哈瑪星光任務 獲台灣光環境獎

2018年12月23日 21:08 中時 李義

位於駁二藝術特區蓬萊倉庫旁百年鐵道園區上的大型地景光藝術作品「哈瑪星光任務」，於今年6月報名第一屆「台灣光環境獎」，在全台數十件報名作品中，進入最後6件決選名單，最終得獎名單於23日頒獎典禮中揭曉，「哈瑪星光任務」與「鐵道部廳舍」共同榮獲殊榮，另外「北港朝天宮」榮獲評審團特別獎。

「台灣光環境獎」由中強光電文化藝術基金會發起舉辦，以近5年內完工且位於台灣（含外島）之光環境設計報名參賽，旨在鼓勵公共環境及文化設施的優質照明設計，舉凡藝文展演空間、建築、古蹟、遺址、廟宇、寺院等；只要是對大眾開放的公共或私有空間皆可報名。

評審委員郭中端表示，「哈瑪星光任務」以60萬顆Led，結合藝術家，結合歷史，白天就是單純的鐵軌，跟周圍環境的關聯有點無趣，但晚上結合照明後，令人驚艷！線條與光在這個空間演繹出來的「情」「景」無法用言語來比喻。

「哈瑪星光任務」的重要推手高雄市政府副市長史哲表示，這件作品從「哈瑪星」這個名稱、38條鐵軌、旁邊的高雄港站、以及外圍的高雄港碼頭等元素來看，正是高雄這座城市的起源。當這座城市轉型改變時，這些珍貴的元素需要被保存下來，它們代表這座城市的生命歷程，也訴說了許多故事。

史哲說，我們在討論燈光藝術或照明時，通常只會針對建築體，但「哈瑪星光任務」所體現的是珍貴的百年鐵道園區空間，尺度超越建築物。而這片鐵軌最美之處在於散射的弧線，因此，如何在舊有歷史園區呈現弧形之美，特別是夜晚的時候，如何讓照明計畫與歷史紋理巧妙結合，不單純是照明，更轉變為讓藝術家展現光藝術作品的載體。

代表參加頒獎典禮的高雄市政府文化局專門委員王慧琳表示，「哈瑪星光任務」讓110年的鐵軌以光運行，也是開放給藝術家跟市民的平台，由12組藝術家參與創作這項令人驚豔的光藝術作品，同時也很感謝施工團隊，在面積將近7公頃的鐵道園區，使用了超過2萬公尺的LED燈條，內嵌超過60萬顆高亮度LED燈珠，在不破壞鐵道的前提下，採取可逆性的施工方式，大家共同創造出這件大型的地景光藝術。

過去的歷史場景，駁二以藝術再度點亮，曾經負載著交通運輸命脈的重要功能，如今轉變為提供藝術家創作的大型地景光藝術平台，目前每晚7點至9點半，每15分鐘上演一段，民眾可以於鐵道間穿梭觀賞光影變化，也可以登上陸橋俯瞰全景。

(中時 )