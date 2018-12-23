SBL》連3場得分破30 桑尼：感謝道森加入裕隆

2018年12月23日 20:51 中時電子報 黃及人

裕隆洋將桑尼繼續展現強大火力！靠著桑尼拿下全場最高31分，連3場得分都破30的凶猛進攻表現，裕隆納智捷23日以90比78力退台北達欣，本周3連戰全勝，賽後桑尼不願攬功，「感謝有了道森，我才能打回自己擅長的4號位！」.

「其實我應該有機會連3場都拿雙十吧，只是因為道森跟我都喜歡搶籃板，我有算過，他至少搶走我5個籃板，才害我今天只抓9籃板，」桑尼假裝生氣表示，「反正沒有關係，今天讓他搶了20籃板，下次就換我搶20籃板！」

「男模」呂政儒首節展現強大三分火力，單節三分球投5中4、包辦12分，搭配桑尼頻在內線取分，幫助裕隆輕鬆擴大領先到兩位數，儘管達欣也靠蘇翊傑、梅約與麥克連努力追分，卻在上半場打完，達欣仍以34比43落後裕隆。

來到第3節，胡凱翔也加入裕隆開火行列當中，一度幫助裕隆取得62比41大幅領先，可是達欣仍未放棄，這次換成梅約與蘇翊傑攜手追分，更在最後2分31秒靠著蘇翊傑「三分打」，追到雙方只差6分，場上局面頓時陷入緊張。

可惜蘇翊傑最後1分30秒因為跟裁判激烈抗議尺度，被吹1次技術犯規，讓裕隆順勢重新拉開領先差距，打到讀秒階段，雙方差距回到10分以上，兩隊也派板凳球員上場磨練，裕隆順利拿下本季第8勝(6敗)，戰績仍排第3。

一開始不願抱怨裁判尺度的達欣總教練范耿祥，隨後還是忍不住了，「再怎麼抱怨也是沒用，最近出現好幾次奇怪的判決，像是昨天台啤那次明顯的妨礙中籃，讓我感覺國內裁判主觀意識很重，且很堅持自我判決，怎樣都不改變！」

(中時電子報)